Alerta roja y un fallecido por ciclón extratropical en Uruguay

El decreto, que será firmado por el presidente de la República y sus ministros en las próximas horas, declara una alerta de nivel rojo y dispone la activación de un operativo del Sistema Nacional de Emergencias en la franja costera, desde las 21:00 (00:00 GMT) de este jueves hasta las 04:00 (07:00 GMT).

La decisión del Poder Ejecutivo se basa en los pronósticos del Instituto Uruguayo de Meteorología, el cual informó sobre "la formación de un ciclón extratropical, consistente en vientos muy fuertes y persistentes, asociados con rachas muy intensas, que podrían superar los 120 kilómetros por hora en la franja costera desde el arroyo Pando, hasta la localidad de Aguas Dulces".

El operativo se concentrará en las localidades de: Estación Atlántida, Estación La Floresta, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Tesoro, Gregorio Aznárez, La Capuera, Maldonado, Nueva Carrara, Pan de Azúcar, Parque Medina, Pueblo Solis, San Carlos, 19 de Abril, Castillos, Puente Valizas y Rocha.

Esta medida "implica limitación de la movilidad", y mientras esté vigente la alerta los organismos del Estado deberán suspender sus actividades, salvo los servicios "que involucren la realización de cometidos esenciales", como son la salud, la seguridad y el monitoreo meteorológico, entre otros.

Este fenómeno dejó a un hombre fallecido en el departamento (provincia) de Cerro Largo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde la Jefatura de Policía de Cerro Largo comunicaron a EFE que, según información primaria, se trata de un hombre que fue alcanzado por un rayo en la localidad de Tupambaé.

Además, el ciclón provocó caídas de árboles y cortes de energía en 32.000 hogares, según informó la empresa estatal Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), que añadió que los departamentos (provincias) que concentran la mayor cantidad de clientes sin servicio son Rivera, Paysandú y Lavalleja.

Está previsto que este viernes se reúna la Junta Nacional de Emergencias y Reducción de Riesgos, con autoridades de todos los ministerios.