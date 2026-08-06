Argentina designa a la banda ecuatoriana Chone Killers como organización terrorista

"La Oficina del Presidente informa que el Gobierno Nacional ha declarado a la organización criminal ecuatoriana Chone Killers como organización terrorista", anunció la Presidencia argentina en un comunicado, en el que argumentó que el grupo "representa una amenaza externa real o potencial para la seguridad nacional, con riesgo para la vida, los bienes y el patrimonio de los habitantes de la nación".

El escrito describió además a Chone Killers, surgido como una facción de Los Choneros antes de desligarse en 2020, como "una de las estructuras criminales más violentas de la región, dedicadas al narcotráfico internacional, la extorsión, el sicariato y otras actividades ilícitas vinculadas al crimen organizado transnacional", al tiempo que señaló que sus integrantes "mantienen vínculos con carteles mexicanos para el tráfico de drogas y han perpetrado ataques contra civiles, fuerzas de seguridad y funcionarios públicos".

La incorporación de esta banda al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) de Argentina habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción en el país, "al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos", detalló el texto.

Esta medida coincide este jueves con la visita de Milei a Quito para reunirse con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, y firmar una serie de acuerdos bilaterales antes de trasladarse a Cali para participar el viernes en la ceremonia de investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

El pasado 1 de julio, el Gobierno de Estados Unidos también designó a Chone Killers como organización terrorista extranjera, bajo el argumento de que "ha perpetrado numerosos ataques contra civiles, agentes del orden y funcionarios gubernamentales, incluidos asesinatos de alto perfil de autoridades públicas", según explicó entonces el secretario de Estado, Marco Rubio.

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Los Chone Killers se sumaron así a una lista de grupos que han sido catalogados como terroristas por Washington que ya incluye a Los Choneros, la banda más antigua de Ecuador, y a su rival más poderoso, Los Lobos.

Los tres grupos delincuenciales en mención fueron también catalogados como terroristas, junto a otras bandas locales, por el presidente Noboa en enero de 2024, tras declarar al país bajo un estado de "conflicto armado interno" que aún está vigente, para intensificar la lucha contra el crimen organizado, al que se le atribuye la escalada de violencia sin precedentes que registra el país andino.