Armada de Ecuador incauta 1,5 toneladas de droga, tras interceptar embarcación en el mar

Durante la madrugada, los militares interceptaron una "embarcación sospechosa" en altamar y encontraron 42 bultos que en los que escondían la droga, que ya está siendo movilizada al puerto de la ciudad de Manta para su judicialización.

La Armada señaló -en un comunicado- que los tripulantes de la embarcación también fueron detenidos y están siendo trasladados a Manta, aunque no ha precisado hasta el momento el número de personas capturadas ni su nacionalidad.

"De acuerdo con la valoración preliminar, la afectación económica a las estructuras vinculadas al narcotráfico transnacional ascendería a aproximadamente 52 millones de dólares en el mercado norteamericano", mencionó la institución.

El ministro Loffredo añadió -en un video- que "cada dólar que pierden las mafias es un arma menos en las calles y una amenaza menos para los ecuatorianos".

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de droga que se dirige en su mayoría a Europa y Norteamérica.

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En las rutas en mención está la provincia de Manabí, donde se han capturado toneladas de narcotráfico, especialmente cocaína, que estaban listas para ser enviadas al extranjero por medio de lanchas rápidas como la interceptada este jueves por la Armada.