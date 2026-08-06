Bangladés elegirá nuevo presidente el 20 de agosto tras la dimisión de Shahabuddin

“Hemos anunciado el calendario de la elección. Ahora comenzarán los procedimientos administrativos”, declaró en rueda de prensa el secretario del organismo, Akhtar Ahmed.

El cargo de presidente permanece vacante desde el 24 de julio tras la dimisión por motivos de salud de Mohammed Shahabuddin, nominado por Hasina en 2023. Desde esa fecha, el presidente de la cámara, Hafiz Uddin Ahmed, ejerce la jefatura del Estado de forma interina.

Aunque se trata de un puesto de carácter eminentemente protocolario dentro del sistema parlamentario, el relevo privará a Hasina de su último resquicio de respaldo institucional tras anunciar este miércoles su intención de volver desde la India, adonde huyó en agosto de 2024.

El calendario de la Comisión Electoral establece la recepción de candidaturas para el 13 de agosto, la revisión de listas el 16 y el límite de retiradas el 18.

La Constitución exige que los 350 miembros del Parlamento elijan al nuevo jefe de Estado, un cargo de funciones ceremoniales dentro del sistema parlamentario, en un plazo máximo de 90 días tras la vacante.

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El gobernante Partido Nacionalista de Bangladés (BNP) ostenta más de dos tercios de los 350 escaños.