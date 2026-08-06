Banxico mantiene tasa de interés en 6,5 % y prevé sostenerla el resto del año

"Hacia delante, la Junta de Gobierno considera que será apropiado mantener la tasa de referencia en su nivel actual", indicó el emisor -en un comunicado-, que reafirmó el compromiso de consolidar un entorno de inflación baja y estable.

La decisión estuvo en línea con las expectativas del mercado y se produce después de que, en junio, el banco central también mantuviera la tasa de referencia, tras el recorte de 25 puntos base aprobado en mayo.

En su anuncio, el banco central señaló que la decisión responde a la evaluación del panorama inflacionario, la ausencia de presiones de demanda en la economía y el grado de restricción monetaria vigente.

El mensaje destacó que entre junio y la primera quincena de julio la inflación general descendió del 3,55 % al 3,10 %, jalada por la disminución tanto del componente subyacente como del no subyacente. La inflación subyacente, considerada un mejor indicador de la tendencia de los precios, pasó del 4,12 % al 3,95 % en el mismo periodo.

Así mismo, el banco mantuvo su pronóstico a la baja para la inflación general en el segundo trimestre de 2026, debido a menores presiones en los precios no subyacentes, aunque mantuvo la expectativa de que el índice descienda de manera gradual y espera que converja a la meta del 3 % durante el cuarto trimestre de 2027.

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No obstante, la entidad advirtió que el balance de riesgos para la inflación mantiene un sesgo al alza por factores como las tensiones geopolíticas continúan añadiendo incertidumbre a las previsiones.

En el ámbito internacional, Banxico señaló que persiste la incertidumbre asociada al conflicto en Medio Oriente y sus repercusiones económicas, mientras que la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sin cambios su tasa de referencia en julio, en un contexto de volatilidad en los mercados financieros y la depreciación del dólar.

Con esta decisión, Banxico prolongó la pausa en el ciclo de relajación monetaria iniciado en 2024 y mantuvo la tasa de referencia en el 6,50 %, después del recorte de veinticinco puntos base aplicado en mayo. Con ello, los tipos de interés permanecen en su nivel más bajo desde 2022.