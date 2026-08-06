Bruselas se prepara ante "posibles repercusiones" en sector energético por eclipse solar

"El eclipse solar de la semana que viene, el día 12 (de agosto), afectará a la producción de energía. Por eso, la ENTSO-E ha creado un grupo operativo dedicado a la preparación de este evento, y mañana, viernes, tienen una reunión para prepararse ante posibles repercusiones", dijo la portavoz comunitaria de Clima y Energía, Anna-Kaisa Itkonen, en la rueda de prensa diaria del Ejecutivo europeo.

Sin embargo, Itkonen adelantó que no se espera que el impacto del eclipse "sea muy grande", ya que este tendrá lugar hacia el atardecer.

Aun así, la portavoz explicó que el Ejecutivo europeo está "analizando la situación de forma muy integral, en todos los ángulos" y "siguiendo muy de cerca cualquier factor que pueda influir".

Aseguró asimismo que "no hay problemas de seguridad en el suministro" de energía.

El miércoles 12 de agosto, se podrá ver un eclipse solar total desde partes de Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y un pequeño rincón de Portugal.

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De forma temporal, la Luna cubrirá el Sol y se hará de noche en pleno atardecer de verano, a partir de las 19:30 hora peninsular, antes de alcanzar la totalidad sobre las 20:30 horas en España.