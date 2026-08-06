Bulgaria, Rumanía y España firman un acuerdo para misiones conjuntas de vigilancia aérea

Según la nota, el acuerdo se suscribió en virtud de un acuerdo bilateral entre Bulgaria y Rumanía, firmado en 2021, que contempla la posibilidad de que los cazas de un tercer país, en este caso España, participen en operaciones de vigilancia aérea.

En el marco del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Antimisiles de la OTAN (NATINAMDS), las fuerzas españolas realizarán tareas de patrulla aérea tanto en el espacio aéreo rumano, donde se encuentran actualmente desplegadas, como, si fuera necesario, en el espacio aéreo búlgaro, explicó el Ministerio de Defensa de Bulgaria.

La realización de misiones conjuntas de vigilancia aérea con otros Estados miembros de la OTAN forma parte de los mecanismos de la Alianza para garantizar la seguridad del espacio aéreo de los países del flanco oriental, cerca de Ucrania, invadida por Rusia desde 2022.

Esta cooperación contribuye a reforzar la coordinación en materia de defensa aérea y antimisiles entre los aliados y a mejorar las capacidades de defensa colectiva, concluye el comunicado del Ministerio búlgaro.