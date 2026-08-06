Carney presume de que economía canadiense supera a la de EE.UU. tras las críticas de Trump

Carney afirmó hoy durante una rueda de prensa que Canadá "está creando empleo a un ritmo dos veces superior al de Estados Unidos".

"Recibimos inversiones extranjeras directas a un ritmo dos veces superior al de nuestro competidor más cercano del G7, Estados Unidos. Estamos viendo que el crecimiento se está recuperando este trimestre", declaró el líder canadiense.

Las palabras de Carney respondían directamente a los calificativos que Trump lanzó en la noche del miércoles en un discurso en Las Vegas, donde, en al menos cinco ocasiones, aseguró que Canadá y sus líderes eran "desagradables".

"Canadá es desagradable. Lo son. Son desagradables. Me encanta su gente, pero son desagradables. Tiene unos dirigentes desagradables", afirmó.

Carney señaló que Canadá y EE.UU. están inmersos en "duras negociaciones" comerciales, desde que Trump regresó a la Casa Blanca e impuso aranceles elevados a varios productos canadienses.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Podemos cambiar el adjetivo y decir 'desagradables' si quiere, pero, para Canadá, es una cuestión de preservar empleos canadienses y garantizar el futuro de las empresas canadienses en el país", explicó.

Las declaraciones de Carney son la segunda puya del primer ministro canadiense contra Trump en las últimas horas.

El miércoles, durante un evento, su 'teleprónter' dejó de funcionar lo que Carney aprovechó para bromear.

"Me gustaría informarles de que el 'teleprónter' ha dejado de funcionar. A diferencia de un determinado líder mundial, no considero que sea una conspiración", dijo con una sonrisa en referencia a Trump, quien el año pasado exigió una investigación cuando su 'teleprónter' dejó de funcionar durante la Asamblea General de la ONU.

Sobre las negociaciones comerciales con EE.UU., Carney destacó que el Gobierno canadiense está en constante contacto con el estadounidense y que en estos momentos hay altos funcionarios canadienses en Washington conversando con sus homólogos estadounidenses.

También declaró que Ottawa no está interesado en un acuerdo comercial con EE.UU. que no incluya los sectores más afectados por los aranceles de Trump: el acero, el aluminio, los productos forestales y el automotriz.

"Estamos interesados en un acuerdo más global que dé respuesta a los sectores estratégicos", dijo.