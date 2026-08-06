Ceuta pide en la Eurocámara más presencia y apoyo logístico de la UE en la frontera

El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, participó en la reunión extraordinaria de la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior de la Eurocámara, que se reunió de forma extraordinaria y por videoconferencia a petición del Partido Popular europeo para tratar la situación en el enclave español en el norte de África.

En la misma participó, además de Vivas, el comisario europeo de Interior y Migraciones, el austríaco Magnus Brunner, que puso el foco en la necesidad de avanzar en la aprobación de la denominada directiva de facilitación, propuesta por la Comisión Europea en 2023 y que plantea sanciones a quienes permiten la migración irregular y obtengan beneficio de ello.

También estaban invitados los ministros españoles de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que no participaron finalmente, algo que el presidente del comité, el popular Javier Zarzalejos, calificó como "extremadamente lamentable".

El mandatario ceutí, que agradeció las muestras de solidaridad de todos los intervinientes, recalcó la necesidad de "blindar" la frontera a través "de una mayor dotación de medios personales y materiales, como de la realización de obras de infraestructuras" y "la habilitación de los recursos necesarios" para resolver "el acuciante problema del colapso de los centros de acogida de migrantes".

Para ello, solicitó "el respaldo inequívoco de las instituciones europeas" junto con la "implicación y presencia" en la ciudad de las agencias de fronteras (Frontex), policial (Europol) y de Asilo de la UE, así como "un plan que tenga por objeto paliar el impacto de la crisis en el tejido productivo local" y "recuperar la confianza en el futuro de la ciudad".

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También incidió en la tesis de que la ciudad "no ha vuelto a la normalidad" y sostuvo que el próximo 15 de agosto, fecha que circula en las redes sociales sobre otra posible llegada masiva de migrantes, es "la prueba palmaria de que Ceuta vive angustiada", y manifestó que no saben "si se volverá a repetir, porque lo que ha quedado en evidencia es que la frontera es absolutamente vulnerable".

Según Vivas, sus centros de acogida exceden su capacidad en la actualidad en un 2.600 %, y cifró entre 3.000 y 5.000 los migrantes que aún permanecen en la ciudad relacionados con la entrada masiva.

A este respecto, añadió que lo ocurrido "no es una crisis migratoria al uso", sino que se trata de un episodio a través del cual se "ha puesto en jaque" la integridad de "Ceuta, la de España, la de Europa".

El comisario europeo de Interior incidió en la tesis que suscribe el Gobierno de España sobre la responsabilidad de los grupos que se dedican al tráfico ilícito de personas, y recalcó la importancia de avanzar en la aprobación de la denominada directiva de facilitación que la Comisión Europea propuso en 2023 y que permite sancionar a quienes permitan la migración ilegal.

"Se trata de desmantelar las redes de tráfico ilícito. Y en este sentido cuento realmente con el Parlamento (Europeo) y le insto a que adopte su posición respecto a la directiva contra el tráfico ilícito propuesta por la Comisión hace casi tres años", aseveró Brunner.

De la misma forma, manifestó que lo sucedido en Ceuta es "una prueba fehaciente" de la necesidad de "una herramienta sólida y eficaz para combatir el tráfico ilícito de personas" y añadió que la UE debe "salvar vidas deteniendo a los traficantes que las ponen en peligro sin piedad ni escrúpulos con el único fin de obtener beneficios".