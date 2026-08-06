Chavismo y oposición instalan formalmente la mesa de diálogo para abordar la transición

Las delegaciones se encontraron cara a cara en la base aérea La Carlota en Caracas, luego de que el pasado fin de semana comenzaran el proceso de diálogo a través de una llamada telefónica entre Jorge Rodríguez, jefe negociador del chavismo y presidente del Parlamento, y la exdiputada Dinorah Figuera, quien encabeza la delegación opositora.

Hasta el momento, las delegaciones no han ofrecido declaraciones, por lo que se desconocen los detalles de esta primera reunión presencial.

"Inicia diálogo nacional con exdiputados opositores de la Asamblea Nacional de 2015", señaló Rodríguez en un mensaje publicado en Telegram.

Figuera, quien defiende la continuidad de la AN elegida en 2015, cuando la oposición ganó la mayoría de las curules, llegó a Venezuela el miércoles desde España.

Tras su llegada, la opositora reiteró ante la prensa local que la agenda de trabajo de los próximos días estará enfocada en atender las consecuencias del doble terremoto, que dejó más de 6.000 fallecidos, 16.709 heridos, cerca de 18.000 personas sin vivienda y daños materiales que el Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares.

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También indicó que abordarán temas como la recomposición del Consejo Nacional Electoral (CNE) -actualmente controlado por el chavismo- para que sea "creíble y confiable", la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la "garantía de tener unos derechos políticos y civiles garantizados".

Además, aclaró que el proceso tomará tiempo y que será "hasta diciembre" próximo cuando se presentará "formalmente todo el producto" del trabajo.

Figuera está acompañada en este diálogo por los también exdiputados opositores Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara.

Por su parte, el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, está representado por la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán; el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante; y los diputados América Pérez, Génesis Garvett y Jorge Arreaza, además de Jorge Rodríguez, también hermano de la mandataria.

Estados Unidos aplaudió este jueves el inicio de las conversaciones entre el chavismo y un grupo opositor venezolano, que definió como una "oportunidad única" para la reconciliación y la transición en la nación petrolera.

En esta negociación no participan los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, quienes propusieron en mayo una negociación "seria" con el Gobierno y con el acompañamiento de Estados Unidos para "restaurar la democracia".

Sin embargo, recientemente dijeron que no serán un "obstáculo a ninguna iniciativa que produzca avances reales".