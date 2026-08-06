China reconoce dos muertos en un incidente marítimo con Filipinas en 2025

Las fichas publicadas en la registro oficial de mártires de China identifican a los fallecidos como Yi Xinyu, nacido en 2003, y Cheng Long, nacido en 2000, ambos procedentes de la provincia oriental de Shandong.

Según esas fichas, Yi pertenecía a la Guardia Costera china y murió el 11 de agosto de 2025 durante una misión en el mar de China Meridional, mientras que Cheng formaba parte de una oficina directamente subordinada al mismo cuerpo y falleció ese día durante una operación marítima de "protección de derechos".

La televisión estatal CCTV informó esta semana de que ambos figuran entre cuatro mártires condecorados a título póstumo.

La información supone la primera confirmación oficial conocida de víctimas mortales en aquel episodio, del que Pekín no informó entonces de fallecidos.

El 11 de agosto de 2025, la Guardia Costera filipina acusó a embarcaciones chinas de realizar "maniobras peligrosas" cerca de Scarborough, conocido por Pekín como Huangyan y por Manila como Bajo de Masinloc, mientras perseguían a un buque filipino que daba apoyo a pescadores.

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Según la versión filipina, un buque de la Guardia Costera china maniobró a gran velocidad y colisionó con una nave de la Armada del Ejército Popular de Liberación (Ejército chino), lo que causó daños en la embarcación china.

Pekín sostuvo entonces que varios buques filipinos habían entrado en aguas adyacentes a Huangyan bajo el "pretexto" de reabastecer a pesqueros y que sus fuerzas los expulsaron mediante operaciones de seguimiento, bloqueo y control que calificó de "profesionales, reguladas y legales".

China mantiene el control efectivo de Scarborough desde 2012 y reclama la soberanía sobre la práctica totalidad del mar de China Meridional, frente a las reivindicaciones de Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán.