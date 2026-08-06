Cientos de personas acompañan al alcalde correísta de Quito a presentarse a la reelección

El movimiento correísta Revolución Ciudadana, principal fuerza opositora liderada en la distancia por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), se encuentra inhabilitado para estos comicios, por lo que otras agrupaciones políticas debieron incluir a sus candidatos en sus listas para que pudieran concurrir a las elecciones.

Esta vez, Muñoz se presentará en alianza con Unidad Popular (UP) y el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE).

"Sería un error quedarnos con la parte electoral o con la parte de la unidad de los movimientos políticos. Mucho más importante que eso es el movimiento ciudadano, que ha pedido que estas tres organizaciones políticas hagamos este compromiso", sostuvo el alcalde en declaraciones a la prensa tras inscribir su candidatura en la Delegación Provincial Electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Además, destacó que esa unión es un ejemplo de "madurez política" y que, aunque "las diferencias siempre van a estar", tendrán "la claridad de priorizar los puntos en común".

"Es cierto que hay diferencias en el país, pero no podemos seguir hurgando en ellas", continuó.

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Muñoz hizo hincapié en que siempre ha sido un "cumplidor irrestricto" de las normas y las leyes, pero advirtió de que ahora deberán cuidar cada acción y cada palabra para no dar pretextos a quienes, según dijo, tienen la "obsesión" de sacarlos de la papeleta y del proceso electoral.

Las elecciones locales estaban inicialmente previstas para el 14 de febrero de 2027; sin embargo, el pasado 27 de marzo el pleno del CNE decidió adelantarlas al 29 de noviembre ante la posibilidad de que se registren fuertes lluvias e inundaciones en la primera fecha.

El CNE fundamentó su decisión en un informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, que advirtió sobre el posible impacto del fenómeno de El Niño en el país durante los primeros meses de 2027, con eventuales afectaciones a los recintos electorales, al traslado del material y a los centros de procesamiento de votos.

Para el proceso están habilitados 13.827.643 electores, que designarán a 23 prefectos y viceprefectos provinciales; 222 alcaldes; 909 concejales urbanos con sus respectivos suplentes, y 457 concejales rurales con sus respectivos suplentes.