Comienza la Feria de Editores de Buenos Aires con eje en sellos y librerías independientes

Se espera que miles de personas transiten por los pasillos del predio ubicado en el barrio porteño de Colegiales desde este jueves hasta el domingo 9 de agosto.

La decimoquinta edición de la FED tendrá como invitados internacionales a la escritora y editora mexicana Socorro Venegas, la cantante y compositora mexicana Julieta Venegas, el escritor, ensayista y profesor brasileño Felipe Charbel, el editor y traductor mexicano Jacobo Zanella, la escritora francesa Violaine Bérot y las autoras uruguayas Tamara Silva Bernaschina y Erika Paula Curbelo.

Víctor Malumián, cofundador de Ediciones Godot, describió a EFE el espíritu de la feria de la que ha sido impulsor y hoy dirige: "Detrás de cada mesa sigue estando la editora o el editor, que es quien mejor conoce el catálogo y puede contar de primera mano desde el porqué de una decisión de diseño de tapa hasta cómo fue el proceso de traducción. Ese diálogo directo sigue siendo la esencia de la FED".

Esta feria se ha convertido en un nuevo clásico de los eventos culturales de la capital argentina, que en el caso de la industria editorial ha encontrado un lugar en paralelo a la tradicional Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que dura semanas y atrae a cientos de miles de personas.

La participación de las editoriales extranjeras ha crecido con el paso de los años y 2026 no será la excepción.

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Desde la ciudad española de Sevilla llegó Belén García, editora de Barrett, quien dijo a EFE que este año ofrecerá al público de la FED títulos como 'La tiranía de las moscas', de la cubana Elaine Vilar Madruga; o 'Cuerpos para odiar', de la chilena Claudia Rodríguez.

Emiliano Becerril, de la editorial mexicana Elefanta, dijo también a EFE que está "emocionado por entrar en contacto con los lectores argentinos" y en esta edición trae a Buenos Aires la novedad de 'El tambor de lágrimas', una novela del mauritano Mbarek Ould Beyrouk.

La editorial uruguaya Criatura también está en la FED 2026 con títulos como 'Muerte en el ascensor', una historieta basada en una obra de Bertolt Brecht y Walter Benjamin, y su editora Julia Ortiz señaló a EFE que le genera "alegría ver el crecimiento de la feria desde sus comienzos".

Un proyecto legislativo del Gobierno de Javier Milei propuso en las últimas semanas la derogación del marco legal que regula la competencia en el sector editorial argentino, una medida que, de acuerdo a su impulsor, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, generará una baja en los precios de los libros.

La ley 25.542 fue sancionada en 2001, al calor de una crisis económica estructural en Argentina, y determinó que "todo editor, importador o representante de libros deberá establecer un precio uniforme de venta al público (PVP) o consumidor final de los libros que edite o importe".

Preguntado por EFE sobre el tema, Malumian afirmó que esa ley "es la columna vertebral del mercado editorial argentino, ya que al fijar un precio único de venta al público, evita que las grandes cadenas o plataformas compitan a la baja y aplasten a las librerías independientes, que en Argentina son un canal de venta clave".

De acuerdo al editor y feriante, Argentina cuenta con un mercado pequeño para un negocio grande: "Solo para dar un ejemplo de magnitud, a grandes rasgos la cantidad de libros que se venden en Argentina es un tercio de los que se venden en España, con una cantidad de población similar entre ambos países. Por eso, desregular la ley no bajará precio de los libros a mediano y largo plazo".