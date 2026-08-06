Costa Rica registró una tasa de desempleo del 7 % en el trimestre de abril a junio de 2026

La Encuesta Continua de Empleo del INEC indicó que la tasa de desempleo nacional por género fue de un 6,8 % para los hombres y de 7,2 % para las mujeres.

La población desempleada total se estimó en 164.000 personas, de estas 98.000 son hombres y 66.000 son mujeres, mientras que la tasa neta de participación laboral fue del 54,6 %, que se desglosa en 66,3 % en hombres y en 42,9% para las mujeres.

"En lo que respecta a 2025, a partir del trimestre febrero a abril 2025 la tasa neta de participación presentó una tendencia a la baja hasta alcanzar el nivel de 53,9 % en el trimestre mayo a julio. Posteriormente, este indicador presentó un promedio de 54,5 %. En 2026, la tasa de participación ha oscilado alrededor del 54 %, siguiendo la tendencia presentada durante los últimos trimestres de 2025, hasta ubicarse en 54,6 % en el trimestre abril a junio 2026", destacó el INEC en su informe.

La población ocupada fue de 2,18 millones de personas, compuesta por 1,33 millones de hombres y 855.000 mujeres. Este indicador no presentó variación estadísticamente significativa con respecto al mismo trimestre del año anterior.

El empleo informal se ubicó en el 36 % de la población ocupada, indican las cifras oficiales.

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Las tres principales ramas de actividad donde se concentró la población ocupada fueron las de comercio y reparación, lo cual representó el 17,7 %, seguida por la enseñanza y salud (12,3 %) y la industria manufacturera (9,4 %).