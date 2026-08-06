De la Espriella asumirá la Presidencia colombiana en una ceremonia atípica fuera de Bogotá

"Mi posesión será mucho más que una ceremonia. Será la primera demostración de que la descentralización deja de ser un discurso para convertirse en una realidad", expresó De la Espriella en X, donde destacó que su proyecto de Gobierno "se construye desde las regiones, porque cuando las regiones prosperan, prospera Colombia".

Cali, capital del departamento Valle del Cauca y blindada para la ocasión, fue la opción escogida por el presidente electo después de que su idea de hacerlo en una guarnición militar en Popayán, capital del vecino Cauca, para homenajear a "los verdaderos héroes de la patria" en una zona marcada por el conflicto armado, fuera descartada.

Esa opción se descartó por el riesgo de una erupción del cercano volcán Puracé, actualmente en alerta naranja.

De la Espriella sucederá en el cargo al presidente Gustavo Petro, quien no reconoce su triunfo y promete liderar la oposición y la "desobediencia civil" contra el Gobierno del abogado ultraderechista.

A la ceremonia de este viernes no asistirá ningún congresista del Pacto Histórico, el partido de izquierdas del que hace parte Petro, que convocó a plantones pacíficos en Bogotá, la ciudad caribeña de Barranquilla y Cali como parte de la oposición que ejercerá al próximo Gobierno.

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Al nuevo mandatario colombiano le impondrá la banda presidencial el presidente del Congreso, el senador uribista Honorio Henríquez, en una sesión del Legislativo que se llevará a cabo en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

Este es un moderno complejo multipropósito con capacidad para más de 2.300 personas que cuenta con más de 800 plazas de estacionamiento, helipuerto, sistemas de sonido e iluminación de última generación y pantallas LED de alta definición.

"Mi posesión, queridos compatriotas, para que estén tranquilos, será una ceremonia austera y será la primera demostración de que la descentralización deja de ser un discurso para convertirse en una realidad", manifestó el presidente electo el domingo en sus redes sociales.

En ese sentido, De la Espriella destacó que el impacto económico de llevar la ceremonia de investidura a Cali será de 10.000 millones de pesos (unos 3,1 millones de dólares) "gracias al dinamismo que experimentarán los sectores hotelero, gastronómico, turístico, logístico, comercial y de servicios".

Para garantizar la seguridad del acto, hay "11.000 uniformados cuidando la ciudad" y "dispositivos tecnológicos cuidando el espacio aéreo", expresó a EFE el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

Sin embargo, hasta el momento no hay detalles de cómo será la ceremonia y cuál será la agenda de De la Espriella antes y después de ser investido.

La ceremonia de este viernes contará con la asistencia del rey Felipe VI, de España, y los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Laura Fernández; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Chile, José Antonio Kast, y Honduras, Nasry Asfura.

El Salvador estará representado por el vicepresidente, Félix Ulloa, quien fue el primer invitado en llegar a Cali el miércoles y fue recibido por el alcalde de la ciudad y por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

El delegado de Guatemala será la vicepresidenta Karin Herrera y también estarán el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisa, en representación del Reino de los Países Bajos; los cancilleres de Brasil, Mauro Vieira, y de Israel, Gideon Saar, y una amplia delegación de Estados Unidos encabezada por el fiscal general interino, Todd Blanche.

Eder no confirmó ni negó la asistencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien, según algunos medios locales, está entre los invitados a la investidura de De la Espriella.

Fuentes de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) que fueron consultadas por EFE sobre la presencia del directivo manifestaron no tener tampoco información al respecto.