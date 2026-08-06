Demandan a la ciudad de Nueva York por el brote de legionela que dejó 7 muertos en 2025

El abogado de derechos civiles Ben Crump interpuso ante la Corte Suprema de Nueva York tres demandas en nombre de familiares de fallecidos por legionela y de personas que contrajeron la bacteria durante dicho brote, registrado en el barrio de Central Harlem.

Los demandantes acusan a la ciudad y a su sistema de atención médica pública de no mantener de manera adecuada las torres de refrigeración de los edificios afectados, el Harlem Hospital y el Laboratorio de Salud Pública de Harlem, y de no cumplir la normativa del estado respecto al cuidado de las mismas.

Así, solicitan una indemnización por lesiones físicas, dolor y sufrimiento consciente, angustia emocional, gastos médicos y pérdida de ingresos.

La legionela, que afectó el año pasado a 118 personas, es un tipo de neumonía causada por la bacteria del mismo nombre, que crece en agua tibia y estancada. Sus síntomas pueden incluir fiebre, escalofríos, dolores musculares y tos.

En algunos casos, su origen se atribuye a sistemas de agua contaminados, como las torres de refrigeración, y las personas se contagian al inhalar vapor de agua que contiene la bacteria.

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"Este brote cambió vidas para siempre. Siete familias lloran a sus seres queridos, y decenas más han padecido una forma grave de neumonía que ha obligado a muchos a ser hospitalizados, pasar por recuperaciones dolorosas y sufrir secuelas físicas y emocionales duraderas", aseguró el abogado Ben Crump en un comunicado.

Crump subrayó que, cuando no se siguen las medidas de protección para la salud pública, "las familias, los trabajadores y las comunidades enteras sufren las consecuencias", y exigió que los demandados "rindan cuentas".

Las demandas llegan poco después de que las autoridades de Nueva York dieran por terminada este verano la fuente de otro brote de legionela que, al igual que en 2025, ha causado la muerte de siete personas.

En esta ocasión, se detectaron bacterias en 59 torres de refrigeración de edificios en el barrio del Upper East Side, en el este de Manhattan, y se registraron 92 casos en total.