Disney+ prepara una serie inspirada en la icónica atracción 'Spaceship Earth' de EPCOT

Jason Fuchs, coproductor ejecutivo de 'IT: Welcome to Derry', está escribiendo el proyecto, y además funge como creador y coproductor.

A él se suman como productores ejecutivos Michael Waldron ('Avengers: Doomsday'), el director Lee Toland Krieger ('You'), Adam Fishbach ('Love') y Adam Fasullo, socio de Anomaly Pictures de Waldron.

La serie toma como punto de partida la atracción que forma parte de EPCOT desde su inauguración en 1982 y que propone un viaje a través del tiempo para narrar la historia de la comunicación humana.

Según la sinopsis oficial obtenida por el mismo medio, "cuando una misión para evitar un cataclismo global inminente sale mal, un pequeño grupo de adolescentes del pasado y del futuro de la Tierra debe unir fuerzas para enfrentarse a una amenaza tan vasta y misteriosa como el tiempo mismo".

Esta no es la primera vez que Disney toma como inspiración alguno de los juegos de sus parques temáticos. El gigante del entretenimiento ha llevado a la gran pantalla recorridos como 'Pirates of the Carribean', 'Haunted Mansion', 'Country Bear Jamboree', cuya película se llamó 'The Country Bears', o 'Jungle Cruise' EFE