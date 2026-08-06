Ecuador celebra que Argentina declare como organización terrorista a los Chone Killers

"La decisión del Gobierno de Argentina de declarar a Los Chone Killers como una amenaza terrorista para la seguridad continental demuestra que la región ha decidido actuar con firmeza. El crimen organizado será perseguido de manera coordinada, sin tregua y con todo el peso del Estado", escribió en su cuenta de X el ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg.

El funcionario afirmó que "la lucha contra el crimen organizado ha entrado en una nueva etapa" y que "ya no habrá fronteras que protejan a los terroristas ni refugios para quienes amenazan la paz" de los ciudadanos.

Reimberg aseguró que la cooperación internacional es la "mayor fortaleza" que tienen en el combate a estos grupos y que la "impunidad se acabó".

Antes de esta designación, Argentina ya había declarado en octubre del año pasado como organizaciones terroristas a las bandas criminales ecuatorianas Los Choneros y Los Lobos, las más grandes y peligrosas del país andino.

Estos tres grupos también fueron denominados como organizaciones terroristas extranjeras por el Gobierno del presidente Donald Trump. El último fue precisamente los Chone Killers, el pasado 1 de julio.

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La Presidencia argentina aseguró este jueves que este grupo "representa una amenaza externa real o potencial para la seguridad nacional, con riesgo para la vida, los bienes y el patrimonio de los habitantes de la nación".

La incorporación de esta banda al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) de Argentina habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción en el país, "al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos", detalló el texto.

Esta medida coincide con la visita de Milei a Quito para reunirse con Noboa, en la que firmarán una serie de acuerdos bilaterales antes de que ambos se trasladen a Cali para participar el viernes en la ceremonia de investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

Los Chone Killers, Los Choneros y Los Lobos fueron también catalogados como terroristas, junto a otras bandas locales, por el presidente Noboa en enero de 2024, tras declarar al país bajo un estado de "conflicto armado interno" que aún está vigente, para intensificar la lucha contra el crimen organizado, al que se le atribuye la escalada de violencia sin precedentes que registra el país andino.