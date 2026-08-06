Ecuador y Argentina refuerzan su cooperación con acuerdos de ciberdefensa y extradición

En un comunicado conjunto difundido por la Presidencia ecuatoriana, ambas naciones informaron que, a través de sus cancilleres, suscribieron un Tratado de Extradición que establece el marco jurídico para la entrega recíproca de personas requeridas por la justicia de cualquiera de los dos Estados.

En materia de seguridad, se firmó un Acuerdo de Cooperación en Ciberdefensa que contempla programas de intercambio de información sobre ciberamenazas, capacitación y entrenamiento especializado, además de la creación de un Grupo de Trabajo Bilateral de Ciberdefensa.

Los instrumentos fueron suscritos por el canciller argentino, Pablo Quirno; la ministra ecuatoriana de Desarrollo Económico y Productivo, Sariha Moya; el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Roberto Kury, y el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

En el mismo comunicado, la Presidencia señaló que Noboa ratificó el "histórico respaldo" de Ecuador a los derechos de soberanía de Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como sobre los espacios marítimos circundantes.

El mandatario también instó a Argentina y al Reino Unido a reanudar cuanto antes las negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía y destacó la importancia de que Reino Unido se abstenga de adoptar medidas unilaterales, incluida la exploración y explotación de recursos naturales en el área en controversia.

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Ecuador y Argentina también suscribieron un acuerdo comercial para el sector automotor con nuevas condiciones, incluidas preferencias arancelarias; una Declaración Binacional sobre Cooperación para Combatir la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (Indnr); un acuerdo para mejorar la conectividad aérea, y otro de cooperación para el uso pacífico de la energía nuclear.

Tras la firma, estaba previsto que el presidente Milei se reúna con representantes de cámaras automotrices argentinas.

El mandatario argentino llegó este jueves a Ecuador en medio de un amplio dispositivo de seguridad para cumplir actividades a las que la prensa no tuvo acceso, como una ofrenda floral en la Plaza de la Independencia, frente al Palacio de Carondelet, la sede del Ejecutivo ecuatoriano, y posteriormente la reunión con Noboa.

Durante esa cita, el presidente ecuatoriano agradeció a Milei por la designación como organización terrorista de la banda ecuatoriana Chone Killers, que se conoció minutos antes del encuentro, una denominación que ya tenían desde el año pasado las bandas Los Choneros y Los Lobos, las más grandes y peligrosas del país andino.

Noboa y Milei se volverán a encontrar este viernes en Cali, durante la ceremonia de investidura del presidente electo de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella.