Ecuador y Japón acuerdan profundizar el diálogo sobre un acuerdo de asociación económica

"El presidente Noboa, además de celebrar el acercamiento de las relaciones económicas con Japón, comunicó su voluntad para afianzarlas de manera significativa y, a fin de lograr dicho cometido, realizó una petición expresa para la consecución diligente de la firma de un Acuerdo de Asociación Económica (EPA) con Japón", detalló la oficina diplomática japonesa.

En ese contexto, la embajada señaló que "ambas partes acordaron ampliar el debate" sobre "las posibles vías para el fortalecimiento de los vínculos económicos bilaterales en una amplia gama de aspectos" en el marco del Comité Económico y Comercial que se creó en junio pasado entre Ecuador y Japón.

"Además, convinieron que los resultados obtenidos sean comunicados a los Ministros de Asuntos Exteriores de ambos países, antes de que finalice el año y, sobre la base de dicho informe, analizar la factibilidad de poner en marcha un estudio de manera conjunta", añadió.

Noboa y Motegi tuvieron una cena de trabajo la noche del miércoles tras el arribo al país del canciller, quien este jueves también se reunió con su homólogo ecuatoriano, Roberto Kury.

El presidente ecuatoriano también exteriorizó su aspiración de fortalecer los nexos económicos con Japón, empezando por el incremento de las exportaciones de petróleo crudo a ese país, de acuerdo a la embajada japonesa.

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Además, el ministro Motegi se refirió a la relevancia que tiene la iniciativa 'Indo-Pacífico Libre y Abierto' (FOIP, en inglés) y resaltó su afán de prolongar la cooperación con Ecuador, resaltó la oficina diplomática.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador afirmó que la reunión de Motegi y Kury de este jueves también estuvo marcada por el análisis de las perspectivas para avanzar hacia la negociación del acuerdo de comercio.

En la cita, los cancilleres también dialogaron sobre nuevas oportunidades de cooperación en sectores estratégicos como energías renovables, hidrógeno verde, infraestructura, innovación, tecnología, logística y transición energética, áreas en las que Japón constituye un socio estratégico por su experiencia y liderazgo tecnológico.

Y resaltaron "el creciente interés del sector empresarial japonés en Ecuador", reflejado en la reciente visita a Quito de representantes de la Federación Empresarial de Japón, Keidanren, la principal patronal del país asiático.

Ese fue el segundo encuentro de Noboa con dirigentes de Keidanren, después de la reunión durante su visita a Japón en agosto de 2025, cuando también mantuvo una audiencia con los príncipes herederos de Japón, Fumihito y Kiko de Akishino, como broche final a la agenda oficial, que estuvo centrada en estrechar la cooperación comercial y las inversiones.

Según la Cancillería ecuatoriana, los ministros coincidieron en que una mayor integración económica permitirá ampliar la presencia de productos ecuatorianos en el mercado japonés, como camarón (langostino), banano, cacao y flores; atraer nuevas inversiones y generar empleo mediante una cooperación basada en innovación y transferencia tecnológica.