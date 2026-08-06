El acuerdo Pemex-Petrobras ya está en fase de ejecución, según el canciller mexicano

Junto a su homólogo brasileño, Mauro Vieira, el funcionario comentó que la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, estuvo presente durante las reuniones de la Comisión y dijo que una delegación de Pemex ya se encuentra en Río de Janeiro para dar seguimiento a los compromisos del acuerdo.

"La energía es hoy el terreno de la mayor actividad recíproca entre los dos países y ha crecido de manera sostenida desde la visita del vicepresidente (Geraldo) Alckmin a México" en agosto de 2025, expresó Velasco.

El acuerdo combina la experiencia de Petrobras en exploración de aguas profundas con el potencial energético y de infraestructura de Pemex, y abre, "con una vigencia inicial de dos años", una agenda de intercambio técnico, tecnológico y regulatorio, detalló Velasco.

Asimismo, el funcionario mexicano comentó que sostuvo la mañana de este jueves un encuentro con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quien le entregó un mensaje personal de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

En materia institucional, ambas cancillerías suscribieron dos nuevos instrumentos: un memorando de entendimiento en Ciencia, Tecnología e Innovación para proyectos conjuntos de investigación, y un acuerdo educativo que ofrecerá clases gratuitas de portugués a servidores públicos mexicanos a través del Instituto Guimarães Rosa.

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En el plano multilateral, las dos mayores economías de América Latina anunciaron su respaldo conjunto a la candidatura de la expresidenta chilena Michelle Bachelet para asumir la Secretaría General de las Naciones Unidas.

"Tenemos la convicción de que la notable experiencia de Michelle Bachelet con escenarios políticos complejos y su capacidad de facilitar el diálogo contribuyen mucho para el aumento de la eficacia de la ONU", expresó Vieira.

Asimismo, destacaron su preocupación por la "profunda crisis económica y energética" en Cuba y reiteraron su disposición a reforzar la ayuda humanitaria a la población de la isla.

Durante su intervención, el canciller brasileño reiteró la "importancia" de que América Latina y el Caribe "sean preservados como zonas de paz con base en los principios de igualdad soberana y no intervención en los asuntos internos de los Estados".

Tras concluir las reuniones en la capital brasileña, Velasco adelantó que su agenda continuará este viernes en São Paulo, donde tiene previsto reunirse con el sector empresarial para "ampliar el comercio bilateral y las inversiones recíprocas" y avanzar en "la integración productiva regional".