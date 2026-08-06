El beneficio de Petrobras saltó un 55,3 interanual en el primer semestre

Las ganancias del gigante brasileño en el segundo trimestre sumaron 10.428 millones de dólares, valor en un 68,2 % superior al del mismo período del año pasado y 120,3 % mayor que el de los tres primeros meses de este año, según los datos ya convertidos en dólares informados a los mercados internacionales.

La compañía, controlada por el Estado pero con acciones negociadas en las bolsas de Sao Paulo, Nueva York y Madrid, atribuyó el fuerte crecimiento de sus ganancias tanto al aumento de los precios del petróleo por el conflicto en Oriente Medio como a sus récords en producción de crudo y derivados.

"Los récords de operación que alcanzamos nos llevaron a uno de los mayores resultados financieros trimestrales de la serie histórica de Petrobras", afirmó el director financiero de la compañía, Fernando Melgarejo, en el mensaje enviado a los accionistas.

De acuerdo con el dirigente, "el aumento del volumen de producción de petróleo y de sus derivados, combinado al Brent más alto, fortaleció nuestra generación de beneficios".

Según la empresa, el precio promedio del barril de petróleo de tipo Brent subió un 29 % en el último año, desde el promedio de 71,7 dólares por barril en el primer semestre de 2025 hasta 92,6 dólares por barril en los seis primeros meses de este año.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En cuanto a los resultados operativos, la empresa informó que en el segundo trimestre alcanzó un récord de producción de 3,34 millones de barriles de petróleo y gas natural equivalente por día, lo que representa un aumento del 14,1 % frente al mismo trimestre de 2025 y del 3,4 % en la comparación con los tres primeros meses de este año.

Tan solo de petróleo, la producción también fue récord, con 2,7 millones de barriles diarios y un crecimiento interanual del 15 %.

Ante el aumento de la demanda nacional y la reducción de las importaciones por la crisis internacional, Petrobras puso a toda marcha sus refinerías, en las que alcanzó un factor de uso de la capacidad del 101 %.

La producción de derivados creció un 5,6 % entre el primer y el segundo semestre, hasta 1,9 millones de barriles diarios.

Con esa capacidad de producción, la empresa redujo sus importaciones de combustibles en un 40 % igualmente entre el primer y el segundo semestre y elevó sus exportaciones hasta casi un millón de barriles diarios.

Tales factores permitieron que las ventas de la empresa crecieran un 35,7 % en el primer semestre, hasta 57.142 millones de dólares.

De la misma forma, que el Ebitda (Beneficio Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones) aumentara un 52,2 %, hasta 29.964 millones de dólares en los seis primeros meses del año.

La deuda bruta de la empresa, por su parte, tan solo se elevó en un 4 % en el último año, hasta 70.806 millones de dólares a finales de junio, un aumento provocado en parte por la apreciación del 10,5 % que registró el real frente al dólar en los últimos doce meses.

La deuda está por debajo del límite que se impuso la empresa (75.000 millones de dólares), que espera reducirla a 65.000 millones de dólares a mediano plazo.

La empresa informó igualmente que aumentó en un 22,4 % sus inversiones, hasta 10.398 millones de dólares en el primer semestre.