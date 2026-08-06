El comercio con Armenia cae dos tercios tras el embargo ruso a los productos armenios

"La situación que se está desarrollando en las relaciones entre la Unión Económica Euroasiática (UEE) y Armenia era previsible. Llevamos tres o cuatro años advirtiendo a nuestros colegas armenios sobre la existencia de estos riesgos, en particular, el riesgo de una disminución del volumen comercial", afirmó el viceprimer ministro ruso a la prensa rusa desde la centroasiática Kirguistán.

Moscú recuerda que el volumen comercial entre ambos países alcanzó su máximo histórico en 2024, con aproximadamente 12.000 millones de dólares de intercambio, pero el año pasado ya había caído a 8.000 millones.

"Este año, el volumen de comercio está disminuyendo drásticamente: ha caído aproximadamente dos tercios con respecto a los niveles de 2025", explicó.

Según las estadísticas oficiales de Armenia, el intercambio comercial entre Ereván y Moscú cayó un 20,9 % interanual en el primer semestre de 2026 después de los vetos a productos armenios por parte de Rusia, cuyas autoridades están descontentas por el acercamiento de Armenia a la Unión Europea (UE).

En total, el volumen comercial entre ambos países ascendió a 2.630 millones de dólares entre enero y junio, en comparación con los 3.326 millones del mismo período de 2025.

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La participación de Rusia en el comercio total del país caucásico también cayó al 27,5 %, en comparación con el 34,7 % del año anterior.

Mientras tanto, el volumen comercial entre Armenia y otros países de la Unión Económica Euroasiática creció, un 18,8 % con Bielorrusia, un 16,3 % con Kazajistán y un 220,6 % con Kirguistán.

En suma, el volumen total de comercio de Armenia ascendió a 9.571 millones de dólares, lo que supone un descenso del 0,1 % con respecto a la cifra de 9.580 millones de dólares de 2025.

A pesar de que el Gobierno del reelegido primer ministro armenio, Nikol Pashinián, ha tratado de limar las asperezas, los últimos vetos impuestos por Moscú contra la importación de productos armenios se dirigieron a los lácteos a finales de julio. Las autoridades reguladoras rusas exponen motivos sanitarios.

Anteriormente, Rusia vetó frutas, verduras, berenjenas, y bayas entre otras categorías de productos de Armenia, lo que supone un duro golpe al sector primario.

Hoy mismo el Ministerio de Exteriores ruso acusó a Armenia de "intensificar la presión" y "recurrir al chantaje" contra Rusia, al "perseguir figuras prorrusas", en lugar de buscar "un diálogo constructivo".

En marzo del año pasado, el Parlamento armenio aprobó una ley que inicia el proceso de adhesión a la UE.

Pashinián afirmó que Ereván no tiene intención de abandonar la UEE y espera combinar su pertenencia a la organización con la integración en la UE durante el mayor tiempo posible.

Pero el presidente ruso, Vladimir Putin, le respondió que la integración en la UE implica automáticamente el cese de la interacción de Armenia con la UEE, por lo que le conminó a convocar un referéndum.