El desafío de Cali para garantizar la seguridad en la investidura presidencial de Colombia

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró en una entrevista vía Zoom con EFE que la ciudad, la tercera más grande del país, está preparada para "eventos del más alto calibre" como este y recordó que anteriormente fue sede de encuentros internacionales como la COP16 en 2024.

"Hoy tenemos 11.000 uniformados cuidando la ciudad. Tenemos dispositivos tecnológicos cuidando el espacio aéreo y estamos trabajando no solo en Cali sino en municipios y departamentos vecinos desde donde también viene el peligro", aseguró Eder.

Como parte de ese trabajo, un robusto contingente del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía y un equipo de élite del Ejército, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Justicia de la Alcaldía de Cali, fue desplegado en la Comuna 18, una ladera clave para la seguridad de la ceremonia que se realizará en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali este viernes.

La ciudad está situada en una región estratégica que da salida al océano Pacífico y en la que operan varios grupos de disidencias de la antigua guerrilla de las FARC, así como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y distintas bandas criminales, por lo que la seguridad es uno de los desafíos más importantes de la investidura.

"Si bien Cali es una ciudad muy pujante, hacia el sur de la ciudad y prácticamente hasta la frontera con el Ecuador, es una de las regiones más abandonadas de Colombia, con el menor desarrollo de infraestructura, con los mayores índices de pobreza multidimensional y con la mayor presencia de crimen transnacional y grupos narcoterroristas", puntualizó Eder.

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En abril pasado, el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi, ubicado en Palmira, municipio en el que se encuentra el aeropuerto al que llegarán los visitantes para la toma de posesión, fue blanco de un ataque con explosivos. Ese mismo día, se perpetró otro atentado en Cali.

El 21 de agosto de 2025, otro atentado terrorista en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, donde se forman los miembros de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), dejó seis personas muertas y más de 70 heridas.

La ceremonia de este 7 de agosto contará con la asistencia del rey Felipe VI, de España, y los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Laura Fernández; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Chile, José Antonio Kast, y Honduras, Nasry Asfura.

El Salvador y Guatemala estarán representados por sus vicepresidentes, Félix Ulloa y Karin Herrera, respectivamente, y también estarán el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisa, en representación del Reino de los Países Bajos; los cancilleres de Brasil, Mauro Vieira, y de Israel, Gideon Saar, y una amplia delegación de Estados Unidos.

Eder no confirmó ni negó la asistencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien, según algunos medios locales, está entre los invitados a la investidura de De la Espriella.

El alcalde de Cali aseguró que la investidura presidencial supone un reto, pero que traerá consigo beneficios que permitirán el crecimiento político y económico de la ciudad.

"La ocupación hotelera de la ciudad en este momento está al 80 % y creemos que se va a acercar al 100 %. Para ponerlo en perspectiva, en un año normal, en esta época, la ocupación hotelera máxima era del 47 %. Esto es muy positivo para la economía caleña", aseguró Eder al tiempo de informar que la posesión traerá un rédito de por lo menos 10 millones de dólares.

La autoridad cuestionó el "centralismo" histórico del Gobierno de Colombia y resaltó la disposición de De la Espriella de gobernar "desde las regiones", como ha dicho en repetidas ocasiones, lo que beneficiará no solo a Cali, sino a ciudades como Barranquilla y Medellín, que tendrán sedes alternas de la Presidencia.

"Al tener al presidente aquí, podrá conocer más de cerca la realidad de nuestra región, que no es solo un tema de seguridad, también es un tema de desarrollo", apuntó Eder.

Para este cometido, la Alcaldía dispuso que la sede alterna de la Presidencia funcione en el Centro Cultural de Cali, un edificio emblemático diseñado por el arquitecto Rogelio Salmona en 1990.