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06 de agosto de 2026 a la - 12:10

El euro pierde impulso tras llegar a 1,1550 dólares con tendencia alcista de últimos días

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Berlín, 6 ago (EFE).- El euro perdió este jueves un poco de impulso, tras haber escalado la víspera gracias a la tendencia alcista presente desde finales de julio hasta los 1,1550 dólares, aunque consiguió mantenerse por encima de la marca de los 1,150 dólares.

Por EFE

El euro se cambiaba hacia las 15:00 horas GMT a 1,1532 dólares, por debajo de los 1,1551 dólares de la última hora de la negociación europea del miércoles.

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) fijó el tipo de cambio en 1,1542 dólares, valor superior al de la jornada anterior (1,1554 dólares).

El petróleo brent, de referencia en Europa, se mantuvo ayer estable, y el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este jueves con una subida del 1,4 %, hasta 76,27 dólares el barril, mientras los mercados continúan pendientes de un posible acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz.

El analista de divisas de Commerzbank Michael Pfister explicó hoy que en las economías que son exportadoras netas de energía, como las de la eurozona, los movimientos de los precios del petróleo ejercen una influencia mayor sobre las expectativas de inflación y de posibles subidas de tipos de interés.

El reverso de esta situación es que "en el caso de una caída del precio del petróleo, la revalorización de las divisas afectadas se ve por lo menos ralentizada", dijo, al descontar los mercados las subidas de tipos que esperaban, las cuales fortalecían en este caso al euro.

La moneda única se movió en una banda de fluctuación de entre 1,1532 y 1,1562 dólares.