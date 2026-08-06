El Gobierno de Trump califica de "oportunidad única" el diálogo entre chavismo y oposición

El Departamento de Estado expresó en un comunicado que celebra la llegada a la capital venezolana de una delegación opositora encabezada por la exdiputada Dinorah Figuera, para reunirse con Jorge Rodríguez, jefe negociador del chavismo y presidente del Parlamento.

"Estas conversaciones directas representan una oportunidad única. Aplaudimos los esfuerzos por atender las necesidades urgentes de los afectados por los terremotos del 24 de junio, ampliar las libertades políticas y promover un futuro más estable y próspero para el pueblo venezolano", expresó el Gobierno estadounidense, que impulsó este diálogo.

La Administración de Trump dijo que mantiene su "compromiso" de apoyar este proceso, que forma parte del plan de tres fases definido por Washington, que pasa por la estabilización de Venezuela, la recuperación económica y la transición democrática.

"Instamos a todos los interesados a que apoyen este esfuerzo para lograr resultados tangibles para los venezolanos", apunta la nota.

La reunión de este jueves en la base aérea La Carlota es el primer encuentro presencial entre ambas partes, tras el inicio del proceso de diálogo el pasado 1 de agosto en una llamada telefónica entre Rodríguez y Figuera.

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La líder de la oposición mayoritaria y nobel de la Paz María Corina Machado, que ha expresado su intención de regresar a Venezuela cuanto antes, no participa en estas conversaciones impulsadas por el Gobierno de Trump, quien ha estrechado las relaciones con la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez.