El IBEX 35 alcanza su cuarto máximo histórico consecutivo cercano a los 20.200 puntos

El selectivo español sumó 123,4 puntos, ese 0,62 %, y cerró en 20.180,4 puntos, en un brillante inicio de agosto en el que ha logrado cuatro récords seguidos que elevan las ganancias acumuladas en el año al 16,6 %.

El IBEX 35 arrancaba la sesión al alza y encadenaba máximos históricos intradía antes de tocar los 20.326,7 puntos, su máximo en el día.

Posteriormente perdió impulso, especialmente en los últimos minutos de negociación de la jornada, aunque no abandonó el terreno de las ganancias, pese a las dudas con las que cotizaba Wall Street y la falta de nuevas noticias sobre el "inminente" acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz que ha animado las bolsas esta semana.

La compañía de infraestructuras de telecomunicaciones Cellnex subió el 3,59 % como el valor más alcista, seguido de la filial energética de Acciona (2,98 %) y la empresa de telecomunicaciones Telefónica (2,27 %).

Por el contrario, la empresa de tecnología para viajes Amadeus lideró los retrocesos y cedió el 1,88 %, y por detrás se situaron las siderúrgicas Acerinox (-1,41 %) y Arcelormittal (-1,27 %).