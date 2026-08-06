El líder golpista birmano promueve las inversiones en su país durante visita a Tailandia

En un discurso que duró más de un cuarto de hora, el general remarcó los lazos históricos entre ambos países que comparten una frontera de más de 2.400 kilómetros y subrayó su "estratégica" posición geográfica entre las potencias asiáticas: China e India.

Ante unos 700 empresarios, incluidos representantes de bancos, compañías de construcción y empresas de telecomunicación, Min Aung Hlaing recordó que Tailandia ha sido uno de los principales socios comerciales de Birmania, que a su vez exporta a la nación vecina "gas natural, productos agrícolas y materias primas".

"Hay numerosas oportunidades de inversión", apuntó el dirigente del régimen castrense, presentando su país como "puente" entre el Sudeste Asiático y Asia Central.

Entre los proyectos en desarrollo que destacó el birmano se encuentra el puerto de aguas profundas de Kyaukpyu, en el conflictivo estado occidental de Rakine, donde Pekín tiene importantes intereses como una alternativa a la vía marítima por el estrecho de Malacca.

Por su parte, el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, quien previamente recibió con honores al general birmano -autonombrado presidente este año- en la Casa de Gobierno, dijo que ambos países están preparados para iniciar "una nueva etapa de cooperación económica".

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El golpe de Estado de febrero de 2021 puso fin a una década de apertura económica y desarrollo en Birmania durante su transición hacia la democracia. La sublevación militar agravó la crisis económica que ya sufría el país a raíz de la crisis sanitaria de la covid-19.

Según datos de Naciones Unidas, entre 2020 y 2024, el producto interior bruto (PIB) de Birmania se contrajo un 9%, invirtiendo el progreso económico de la década anterior, mientras el banco Mundial señala que actualmente casi la mitad de los 55 millones de birmanos viven por debajo de la línea de pobreza.

Las inversiones también se desplomaron con la salida de grandes corporaciones como TotalEnergies, Chevron, Telenor, Kirin y Woodside debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros.

Según datos del Instituto de Estrategia y Política de Myanmar de este enero, la inversión extranjera directa ha caído un 74%, y China representa ahora el 47% del total de las entradas de inversión en Birmania desde el golpe, seguido por Singapur y Tailandia.