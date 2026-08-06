El petróleo de Texas sube un 1,4 % pendiente de acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz

A las 09.00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 1,09 dólares respecto al cierre anterior.

Irán aseguró el miércoles que ha recibido mensajes de Estados Unidos en los que Washington expresa su disposición a volver a cumplir los compromisos asumidos en el memorando de entendimiento firmado en junio, aunque indicó que aún no ha decidido si accederá a reanudar las negociaciones.

El acuerdo supondría la reapertura inmediata de Ormuz al tránsito comercial, pero desde Teherán sostienen que mientras continúe el bloqueo naval estadounidense sobre buques y puertos iraníes y otras "acciones amenazantes" contra la República Islámica, el estrecho no podrá considerarse seguro.

Según analistas, los operadores mantienen cautela ante la posibilidad de que las negociaciones no lleguen a buen puerto.

"Los mercados ya han vivido numerosos falsos comienzos durante este conflicto y, aunque los detalles son ahora más concretos, la atención se centra en cómo será el acuerdo definitivo", señaló el estratega de Deutsche Bank Jim Reid a la cadena CNCBC.

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El experto incidió en que "hay cuestiones aún sin resolver, como si finalmente Irán podrá cobrar peajes a los buques que crucen el estrecho".