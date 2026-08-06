El petróleo de Texas sube un 2,75 %, hasta 77,29 dólares, a la espera de avances en Ormuz

Al cierre de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 2,07 dólares respecto al cierre anterior.

El mercado del petróleo observa de cerca la situación entre Washington y Teherán después de que el Gobierno de EE.UU. avanzara el martes que estaban cerca de cerrar un acuerdo para la reapertura del estrecho de Ormuz, por donde transitaba alrededor del 20 % del crudo mundial antes del inicio de la guerra.

El secretario del Tesoro estadounidenses, Scott Bessent, declaró que esta semana se cerraría el acuerdo, mientras que Irán se limitó a señalar que ha recibido mensajes de EE.UU. en los que expresa su disposición a volver a cumplir los compromisos asumidos en el memorando de entendimiento firmado en junio.

Teherán aún no ha decidido si retomará las negociaciones y continúa analizando los mensajes de EE.UU. en busca de garantías. Entretanto, anunció un acuerdo con Omán para abrir una nueva ruta en el estrecho.

En paralelo a este paso, los legisladores iraníes elaboraron un proyecto de ley para regular el tráfico en Ormuz, que contempla restricciones y sanciones para los países agresores, de acuerdo con varios medios que citan a la agencia iraní Fars.

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Según explican, los cargueros de EE.UU. e Israel, así como los que porten carga militar vinculada a la ofensiva contra Irán, no podrán cruzar el estrecho.