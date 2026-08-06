El senador republicano McConnell sale del hospital tras la incertidumbre sobre su salud

"Hoy mismo he recibido el alta del centro de rehabilitación para continuar mi recuperación en casa. Elaine y yo estamos agradecidos por las numerosas muestras de apoyo y buenos deseos de amigos, colegas y habitantes de Kentucky, así como por la atenta atención que he recibido de parte de excelentes médicos, enfermeros, terapeutas y personal hospitalario", escribió el congresista en su cuenta de X.

McConnell, de 84 años, explicó en el mismo mensaje que, al seguir las recomendaciones de los médicos, mantendrá sesiones de fisioterapia desde su domicilio, tiempo durante el que seguirá trabajando con su equipo "en asuntos importantes del Senado".

Con estas palabras, el senador republicano trata de acabar con la incertidumbre generada por su ingreso primero en el hospital y luego en el centro de rehabilitación y que provocó que el 12 de julio publicara una imagen suya junto a su mujer y un periódico del día para acabar con las dudas sobre su estado de salud.

Los republicanos ocupan 53 de los cien escaños del Senado, pero sin McConnell cuentan con 52 votos, por lo que cada escrutinio se convierte en un examen que se define por un estrecho margen.

El delicado estado de McConnell ha reabierto el debate sobre la edad de los políticos y la sucesión de los cargos públicos, además de volver a mostrar la imagen de un Capitolio envejecido.