El superávit comercial de Brasil subió 31,9 % hasta julio pese a la caída de ventas a EEUU

Las exportaciones brasileñas se elevaron el 10,5 % en los siete primeros meses del año, hasta 218.551 millones de dólares, mientras que las importaciones aumentaron el 5,5 %, hasta 169.512 millones de dólares, según los datos del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio.

Brasil mantiene en lo que va del año un elevado saldo positivo en su balanza comercial gracias principalmente al aumento del 19,7 % de sus exportaciones a China, que compensaron con sobre la caída del 12,2 % de las ventas a EE.UU., hasta el año pasado el segundo mayor socio comercial del país, puesto del que fue desplazado por la Unión Europea (UE).

Las ventas a Estados Unidos vienen cayendo desde mayo del año pasado, cuando el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, impuso un arancel adicional del 50 % sobre la importación de gran parte de los productos brasileños, que ya fue levantado por decisión judicial.

Washington, sin embargo, anunció el mes pasado la imposición de un arancel adicional del 25 % sobre las importaciones de gran parte de los productos brasileños como sanción por supuestas prácticas comerciales desleales y otro del 12,5 % por supuestamente no combatir el trabajo forzado.

Según estudios privados, las nuevas sanciones, teniendo en cuenta los productos exceptuados, afectan entre 7.400 y 11.000 millones de dólares en exportaciones brasileñas, es decir entre el 18 % y el 29 % de las ventas totales de Brasil a Estados Unidos.

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Pese a que el Gobierno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, intenta negociar con el de Trump la suspensión de esas sanciones o la ampliación de la lista de excepciones, las relaciones entre ambos países enfrentan una crisis, que desembocó este mes en la decisión de Washington de retirarle la visa a la embajadora de Brasil en ese país, Maria Luiza Viotti.

Después de China, hacia donde las exportaciones sumaron 69.030 millones de dólares en los siete primeros meses del año, el principal destino de las ventas brasileñas en el período fue la Unión Europea, con 31.590 millones de dólares (aumento del 11,0 %).

Las ventas a Argentina retrocedieron un 18,6 % en los siete primeros meses del año, hasta 8.760 millones de dólares, lo que no impidió que el vecino se mantuviera como el cuarto socio comercial.

El Gobierno elevó su proyección para el superávit comercial de este año desde 72.100 millones de dólares previstos inicialmente hasta 90.000 millones de dólares calculados ahora, un valor cercano al récord de 2023.