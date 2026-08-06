Eric Trump revela que biblioteca de su padre en Miami exhibirá un Air Force One retirado

"Ahora están retirando dos aviones de la Fuerza Aérea, el 2900 y el 29100z. El 2900 estará en la base de ese edificio", dijo Eric Trump al canal NBC News.

"Hay una gran historia entre todo lo que (mi padre) hizo durante su primer mandato y ahora en el segundo, y todas las visitas de Estado", agregó.

El plan contradice los planes anunciados por el mandatario, quien repetidamente aseguró que el lujoso avión Boeing 747-8 regalado por Catar pasaría a la Fundación de su Biblioteca Presidencial en Miami para ser la pieza central de su museo, tras concluir su mandato.

Eric Trump puso como ejemplo el Boeing 707 Air Force One, que se encuentra en el enorme pabellón de la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan en Simi Valley, California.

"Estoy seguro de que habrá que quitarle las alas para poder colarlo ahí, pero lo conseguiremos. Será divertido", aclaró.

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El avión regalado por Catar, no obstante, realizó su primer vuelo a Dakota del Norte en julio, pero posteriormente optó por el modelo anterior en un viaje a Turquía por supuestas preocupaciones sobre la seguridad de la aeronave esgrimidas por el Servicio Secreto.

La Fundación de la Biblioteca Presidencial de Donald Trump se convirtió en propietaria de un terreno en el centro de Miami con un valor de mercado de 67 millones de dólares tras ganar una disputa legal por la transferencia del predio, cedido por Miami Dade College (MDC) y el estado de Florida.

Esta sería la primera biblioteca presidencial en Florida, donde está el club Mar-a-Lago de Trump, quien cambió su residencia de Nueva York a este estado en 2019, durante su primer mandato (2017-2021), por lo que los simpatizantes del proyecto resaltaron su atractivo turístico y beneficio económico para Miami.

El edificio se ubicará junto a la Torre de la Libertad, símbolo del exilio cubano en Miami.