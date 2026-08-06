06 de agosto de 2026 a la - 13:55
Eslovaquia registró otro récord de calor, con 42,2 grados, medidos en el centro sur
Viena, 6 ago (EFE).- Las autoridades meteorológicas de Eslovaquia registraron este jueves un nuevo récord de calor, con 42,2 grados medidos en Dolné Plachtince, una localidad en el centro del país, informó la versión electrónica del diario SME.
Según el Instituto Hidrometeorológico Eslovaco (SHMU), el nuevo récord superó la temperatura máxima anterior (41,4 grados) registrada ayer, miércoles, en Kamenice nad Hronom, en el sur de Eslovaquia.
En ese mismo lugar también hizo mucho calor este jueves, con 41,6 grados registrados por las estaciones de medición del SHMU.