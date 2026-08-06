Eusebio Ramos Morales es nombrado nuevo arzobispo metropolitano de San Juan

Según informó la Arquidiócesis de San Juan, León XIV ha aceptado la renuncia presentada por Roberto Octavio González Nieves, de conformidad con lo establecido en el Código de Derecho Canónico, al haber alcanzado el límite de edad previsto para los obispos diocesanos.

Ramos Morales nació en Maunabo, Puerto Rico, el 15 de diciembre de 1952. Tras ejercer como maestro de ciencias, ingresó al Seminario Diocesano de Caguas, donde inició su formación sacerdotal.

Realizó estudios teológicos en México, Colombia, Estados Unidos y Roma, obteniendo los grados de maestría en Divinidad, maestría en Teología y licenciatura en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana.

Fue ordenado sacerdote el 3 de junio de 1983 para la Diócesis de Caguas. A lo largo de su ministerio desempeñó diversos servicios pastorales como vicario parroquial, rector del Seminario Diocesano Pablo VI y párroco en las diócesis de Caguas y Fajardo-Humacao.

El papa Benedicto XVI lo nombró primer obispo de Fajardo-Humacao en 2008. Posteriormente, el papa Francisco lo designó obispo de Caguas en 2017, según la información de la Arquidiócesis de San Juan.

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En la Conferencia Episcopal Puertorriqueña ha ejercido los cargos de secretario general, tesorero y vicepresidente, y desde diciembre de 2024 es presidente de ese organismo.

La Arquidiócesis de San Juan expresó en un comunicado en redes sociales su profunda gratitud a González Nieves por "su generoso y fecundo ministerio episcopal", ejercido durante 27 años.

Al mismo tiempo, indicó que recibe "con inmensa alegría" a su nuevo arzobispo, asegurándole desde este momento "la oración, la cercanía y la colaboración del presbiterio, de los diáconos, de las personas consagradas y de todos los fieles laicos".

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, felicitó también en redes sociales al nuevo arzobispo y le deseó "el mayor de los éxitos en esta nueva misión".

"Confío en que su liderazgo, su entrega y su compromiso con los valores de la fe serán de gran beneficio para Puerto Rico. Que Dios lo guíe, lo fortalezca y lo bendiga en esta importante encomienda", añadió.