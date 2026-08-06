Exgobernador de Guerrero ingresa en prisión acusado de ocultar pruebas del caso Ayotzinapa

La noche del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa desaparecieron mientras se dirigían a Ciudad de México para manifestarse por el aniversario de la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.

El caso, considerado una de las violaciones de derechos humanos más graves ocurridas recientemente en México, continúa sin resolverse y hasta ahora solo se han identificado los restos de tres de los jóvenes.

Aguirre, quien estuvo al frente del estado de Guerrero entre abril de 2011 y octubre de 2014 ingresó al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), número 1, Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, informaron fuentes de seguridad.

De acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones, el exfuncionario fue capturado a las 09:46 horas de este jueves, en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La Fiscalía General de la República de México (FGR) afirmó este mismo jueves que Aguirre ordenó desaparecer videograbaciones relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, por lo que fue detenido por los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia.

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La FGR informó también que logró una orden de aprehensión contra Aguirre por los delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas, que fue ejecutada este jueves en el Estado de México.

Por su parte, la titular de la FGR, Ernestina Godoy, aseguró que un nuevo análisis del expediente y testimonios obtenidos en 2026 acreditan la presunta participación del ex mandatario estatal "en la destrucción de evidencia" para impedir conocer el paradero de los normalistas.

Asimismo, Godoy sostuvo que la Fiscalía cuenta con evidencias que "acreditan que dicha instrucción de ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces gobernador" con la participación de funcionarios estatales de alto nivel.

Este caso de los estudiantes de Ayotzinapa es un ejemplo emblemático de las desapariciones en México, donde a la fecha suman más de 133.000 personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO) que contabiliza los casos desde la década de 1950.