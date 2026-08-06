Exportaciones peruanas superan los 54.000 millones de dólares en primer semestre de 2026

De hecho, las exportaciones minerales metálicas y no metálicas tuvieron un alza de un 49 % y sumaron 39.875 millones de dólares.

En concreto el cobre se vendió por 18.563 millones de dólares y un alza de 42,8 %; y el oro por 13.972 millones de dólares y un incremento de 59,2 %.

Igualmente, las ventas al exterior de concentrado de plomo y plata por 2.981 millones de dólares, que representaron un alza de 113,3 %, y de zinc por 1.438 millones de dólares y una subida de 15 %.

Asimismo, destacaron las exportaciones en los sectores agropecuario por 5.667 millones de dólares, lo que significó un alza de 3,7 %, químico por 1.040 millones de dólares con un incremento de 8,6 % y forestal por 35 millones de dólares con una subida de 7,9 %.

En este ámbito sobresalieron las exportaciones de frutas, como arándano (453 millones de dólares / +48,7 %), uva (789 millones de dólares / +16,9 %) y aguacate (973 millones de dólares / +11,5 %), así como las exportaciones de café (325 millones de dólares / +7,7 %), etanol (72 millones de dólares / +91,7 %) y quinua (78 millones de dólares / +21,0 %).

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Los principales destinos de las exportaciones peruanas fueron China con 20.850 millones, lo que significó un alza de 38,7 %; Estados Unidos con 5.038 millones de dólares y un incremento de 19,5 %; y a la Unión Europea, con 4.819 millones de dólares y un avance de 12,1 %.

También siguen las exportaciones a la India (5.407 millones de dólares / +208,9 %), Canadá (2.827 millones de dólares / +33,4 %) y Suiza (1.834 millones de dólares / +50,5 %).

Después de alcanzar los 90.000 millones de dólares en exportaciones en 2025, el Banco Central de Reserva del Perú proyectó que las ventas al exterior en 2026 puedan superar los 118.000 millones de dólares.