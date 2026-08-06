Fallece el preso político que denunció la invasión de su casa por un policía en Venezuela

El coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, dijo a EFE que la salud de Breijo "se comprometió luego de dos años preso en condiciones inhumanas".

"Sufrió tratos crueles e inhumanos", sostuvo el activista, quien compartió en la red social X una imagen con Breijo, acusado "injustamente de terrorismo" y quien pasó "más de dos años secuestrado en Tocuyito", una cárcel ubicada en el estado Carabobo (norte).

Según Rojas, cuando el preso político regresó a casa luego de que le otorgaran arresto domiciliario "encontró al policía que lo detuvo invadiendo su apartamento".

El activista expresó que la Administración del ahora depuesto presidente Nicolás Maduro (2013-2026) y la de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, le negaron "hasta su último aliento la anhelada libertad".

"Nuestro mayor homenaje es luchar hasta recobrar la democracia en Venezuela", agregó en X.

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El partido opositor Primero Justicia (PJ) también denunció en esa red social que Breijo pasó "dos años encarcelado injustamente en el centro de torturas de Tocuyito", y que si bien "había salido de prisión, permanecía bajo arresto domiciliario, sin recuperar plenamente su libertad, pese a sus 71 años y al grave deterioro de su salud".

Según esta organización política, 49 presos políticos han fallecido bajo custodia del Estado y "su inacción".

"La libertad de los presos políticos y de los rehenes extranjeros no admite más demoras. Exigimos justicia", añadió.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) se solidarizó con sus allegados y dijo en X que Breijo "falleció bajo medidas coercitivas y con secuelas de salud que reflejan el devastador costo humano de la privación de libertad y los procesos injustos".

El 27 de mayo pasado, Breijo, quien fue detenido en 2023 luego de tomar una fotografía a una bandera con inscripciones árabes, logró recuperar su vivienda en el noreste de Caracas pero sin ningún tipo de mobiliario.

Breijo dijo entonces a EFE que a la medianoche de ese día un hombre llegó a su edificio mientras él dormía en el pasillo común para entregarle las llaves de su apartamento.

En la vivienda solo había una mesa, un mueble y una nevera, todas pertenecientes al funcionario policial que invadió su hogar, así como una cama donada por sus vecinos.

El 28 de mayo fue trasladado a un centro de salud para tratar diversas dolencias, según informó entonces la Defensoría del Pueblo.

Ese mismo mes el Gobierno informó de la muerte, ocurrida en julio de 2025, del preso político Víctor Hugo Quero Navas, luego de 16 meses de denuncias sobre su desaparición por parte de la madre, Carmen Navas, quien falleció el 17 de mayo de este año.