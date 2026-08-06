Felipe VI viaja a Colombia para asistir a la investidura del presidente De la Espriella

El monarca, que parte desde Palma, capital de la isla de Mallorca (archipiélago de las Baleares, mar Mediterráneo), viaja acompañado del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y llegará el viernes al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Cali, según informó la Casa Real española.

A su llegada, Felipe VI mantendrá un encuentro con De la Espriella en el Centro Cultural de Cali, sede de la Secretaría de Cultura de la ciudad, ubicado en el centro histórico.

La ceremonia de toma de posesión presidencial comenzará a las 15.00 hora local (20.00 GMT) en el Arena USC de Cali y el rey regresará a España al finalizar el acto.

Es la sexta ocasión en la que Felipe VI asiste a la toma de posesión de un presidente de la República de Colombia, tras las de Gustavo Petro (2022), ya como monarca, y las de Juan Manuel Santos Calderón (2010), Álvaro Uribe Vélez (2006 y 2002) y Andrés Pastrana (1998), todavía como príncipe de Asturias.

El pasado 29 de julio, Felipe VI llegó a Palma procedente de Perú, donde también asistió a la toma de posesión de la presidenta, Keiko Fujimori, una jornada en la que mantuvo el tradicional despacho con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Almudaina de Palma.

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Este jueves, antes de partir a Cali, el rey mantuvo una reunión de una hora y media con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para analizar la crisis migratoria sufrida por la ciudad autónoma española ubicada en el norte de África y, antes, por la mañana, participó en la regata de la 44 Copa del Rey Mapfre.

A su regreso de Colombia, Felipe VI entregará el próximo sábado los trofeos de la Copa del Rey en un acto en el Palacio de la Almudaina.