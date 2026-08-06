Festival de Cine de Lima abre edición 30 que rendirá homenaje a brasileño Kleber Mendonça

El director del festival de Lima, Edward Venero, declaró que "este es un día muy especial para nosotros porque sostener y mantener un evento de esta dimensión es todo un desafío, todo un reto", al tiempo de destacar el compromiso de la Pontificia Universidad Católica del Perú en su organización.

Venero resaltó la presencia del director de 'El Agente Secreto', quien va a recibir un homenaje durante el festival y serán exhibidas sus películas 'Retratos fantasmas' (2023), 'O Som ao redor' (2012) y 'Bacurau' (2019).

Además, Mendonça ofrecerá una clase gratuita a la que Venero invitó "a todos para tener la oportunidad de conversar con un nominado al (premio) Oscar cuatro veces", según sus declaraciones ofrecidas a la plataforma digital Panorama Cultural.

La trigésima edición del FICL, que se extenderá hasta el 15 de agosto, ofrecerá también una retrospectiva de la obra del cineasta húngaro Béla Tarr, de quien se proyectará su obra de culto ‘Sátántangó’ (1994), de siete horas y media de duración.

Las películas del festival se presentarán en 14 secciones, una de ellas dedicada a preestrenos, la retrospectiva de Tarr, una sección sobre cine latinoamericana hecho con colaboración de Francia y otra denominada ‘Fuera de Competencia’.

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El festival también incorporará como novedades a las secciones de cine y música; cine y gastronomía, y contará con la presencia de 90 invitados nacionales e internacionales.

La competencia peruana reunirá a siete películas entre ficciones y documentales, y la competencia latinoamericana de ficción exhibirá 15 filmes, de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú.

En la competencia latinoamericana de documental se mostrarán 11 cintas, procedentes de Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Guatemala, México y Perú, y en la sección ‘Latinoamérica fuera de competencia’ otras diete películas, de Perú, Argentina, Uruguay, Cuba y Chile.

Además, se mostrarán 10 películas en la sección ‘Aclamadas’, siete en ‘Preestrenos’, y cuatro en cada una de las secciones de ‘cine y música’ y ‘cine gastronomía’.

La sección ‘Aclamadas’ reunirá películas de este año como ‘Parallel Tales’, del ganador del Oscar Asghar Farhadi; la ganadora de Cannes 2026, ‘Fjord’, de Cristian Mungiu; ‘Minotauro’, de Andrey Zvyagintsev; ‘Hope, el primer impacto’, de Na Hong-Jin; ‘La Odisea’, de Christopher Nolan; y ‘Paper Tiger’, de James Gray.