Foo Fighters llegará por primera vez a Uruguay en el marco de su gira Take Cover Tour 2027

Así lo anunció este jueves la productora AM, que detalló en un comunicado que las bandas Niña Lobo y Gamepad serán artistas invitados en el evento.

"Foo Fighters se presentará por primera vez en Uruguay en el marco de la gira Take Cover Tour 2027. El repertorio de la gira incluirá los grandes éxitos de la banda —convirtiendo estadios, arenas y festivales en coros multitudinarios con himnos como 'Everlong', 'My Hero', 'Learn To Fly', 'Times Like These' y muchos otros— junto con temas de su último álbum, Your Favorite Toy", indica el documento.

La banda liderada por Dave Grohl lanzó en 2025 el sencillo 'Asking for a Friend' y anunció una masiva gira de doce fechas por Canadá y Estados Unidos en 2026.

En los próximos días, el conjunto integrado por Grohl, Pat Smear, Nate Mendel, Chris Shiflett, Rami Jaffee e Ilan Rubin se presentará en Chicago, Cleveland, Filadelfia, Nashville, Washington y Los Ángeles.

Mientras tanto, el 4 de septiembre llegará a Brasil para formar parte del Rock in Rio.

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En 2027, según detalla en su página web, estará en Christchurch y Aucklanda (Nueva Zelanda) y Perth (Australia), así como también en Bangalore y Bombay (India), antes de llegar a Montevideo.

Tras pasar por la capital uruguaya, se presentará en Buenos Aires, Santiago y Lima.