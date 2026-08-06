Francia juzgará a 34 usuarios de canal 'masculinista' por difundir odio hacia las mujeres

El canal de Telegram, bautizado como Femmeblancherie (término despectivo que combina 'mujer' y 'lavandería'), contaba con 1.758 usuarios que compartían imágenes y vídeos de mujeres, burlas, insultos y mensajes contra el sexo femenino.

La investigación, dirigida por la Fiscalía de París, permitió identificar a varios de sus miembros, incluido el administrador del grupo.

Entre el 3 y el 16 de junio, 45 hombres fueron detenidos y puestos bajo custodia policial por presuntos delitos de "provocación pública al odio o a la violencia por razón de sexo", "provocación a la discriminación" e "injurias públicas", señala el diario, castigados en Francia con penas de hasta un año de prisión y 45.000 euros de multa.

De los detenidos, 34 serán juzgados en un tribunal penal a partir de noviembre, algunos de los cuales han quedado bajo control judicial con la prohibición de utilizar Telegram o contactar con otros investigados. Otros diez hombre han recibido sanciones alternativas, como multas o cursos contra el odio en internet.

Entre los detenidos hay hombres con perfiles muy diferentes, según 'Le Figaro', como un enfermero, un agente penitenciario o un conductor de metro, que proceden de distintos puntos de Francia y no tenían relación fuera de la plataforma.

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La mayoría reconoció haber escrito los mensajes denunciados, aunque mucho los justificaron como "humor negro" o "humor de mal gusto". Otros alegaron haber escrito bajo los efectos del alcohol o en momentos de enfado.

El análisis de sus teléfonos reveló, además, un interés compartido por páginas de extrema derecha como Démocratie participative (Democracia participativa), así como por contenidos relacionados con figuras condenadas por incitación al odio, según el diario francés.

La investigación ha supuesto un cambio en la relación entre Telegram y las autoridades francesas, pues la plataforma facilitó a los investigadores los datos de los usuarios del canal tras una petición de la Fiscalía de París.

'Le Figaro' vincula esta mayor cooperación con la presión ejercida por la justicia francesa sobre el fundador de Telegram, el francoruso Pável Dúrov, detenido e imputado en Francia en 2024, tras lo que la plataforma comenzó a responder con mayor frecuencia a las solicitudes judiciales.

El canal Femmeblancherie fue eliminado tras las detenciones, aunque rápidamente apareció una nueva versión, Femmeblancherie2, que se presenta como un canal humorístico y satírico que pretende "estudiar el problema de la mujer" y "preservar a las mujeres de sí mismas".

La operación se enmarca en una estrategia más amplia de las autoridades francesas para vigilar la expansión en internet del llamado 'masculinismo', neologismo creado por analogía con 'feminismo' que alude al movimiento que analiza la identidad masculina, denuncia discriminación y opresión hacia los hombres por razón de su sexo y aboga por la defensa de sus derechos.

En diciembre de 2025, la Fiscalía de París encargó a la Oficina Central de Lucha contra los Crímenes contra la Humanidad y los Crímenes de Odio (OCLCH), una unidad especialidad de la Gendarmería francesa, la vigilancia de espacios digitales donde pudieran difundirse estos discursos.

El Senado francés ya había alertado en junio sobre la expansión de esta corriente, que define como una ideología que defiende la superioridad de los hombres y responsabiliza a las mujeres del deterioro de su situación.