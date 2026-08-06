Fuerzas de seguridad españolas analizan mensajes que llaman a una nueva entrada en Ceuta

Tras la llegada hace una semana de decenas de miles de personas a la frontera de Marruecos con Ceuta, que ha dejado hasta el momento más de un centenar de muertos, redes sociales como Facebook, Instagram o TikTok se han vuelto a llenar de mensajes con lemas como "15/08" o "al-hajma" (la ofensiva, la embestida).

La fronteriza Fnideq (Castillejos) aparece como punto de partida.

"Nos vemos allí todos", convocan mensajes que reproducen dibujos con la bandera de España, relojes de arena y olas o nadadores. El bulo se reforzó con publicaciones audiovisuales que mostraban cómo miles de migrantes entraban por los controles fronterizos.

Según indicaron a EFE fuentes policiales, las fuerzas de seguridad españolas siguen desde hace días ese fenómeno y estudian los mensajes que toman con mucha precaución.

Y es así porque, de hecho, la procedencia de esos mensajes podría traspasar las fronteras de España y de Marruecos. Es decir, no descartan que el origen esté en otros países y que, incluso, el número de seguidores o 'likes' esté manipulado.

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Pese a ello, el dispositivo policial desplegado en Ceuta se va a mantener en los próximos días, dijeron las fuentes, que se inclinaron más por otro episodio de desinformación que por una posibilidad real de que se produzca ese intento de entrada.

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, ya confirmó, por su parte, que el Ejecutivo sigue de cerca los mensajes en redes sociales que llaman a un nuevo intento de entrada el próximo día 15 y aseguró que ya se trabaja para estar preparados ante esa posibilidad.

Este jueves, coincidiendo con ese repunte de publicaciones, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, pidió a los usuarios de redes sociales que "no se dejen engañar por información falsa".

En un mensaje en X, el ministro insistió en que "entrar irregularmente en Ceuta o Melilla no permite permanecer en España o llegar al continente europeo".

Las redes jugaron un papel fundamental como efecto llamada para la movilización de la semana pasada con mensajes como "la puerta de Ceuta está abierta", "hoy es el día" o "Venid", que llevaron a creer a decenas de miles de personas que el cruce a España estaba abierto y podrían quedarse en territorio español.

También este jueves, la Comisión Europea afirmó que está vigilando estrechamente las redes sociales de cara a esa convocatoria del día 15 y señaló que canales vinculados a Rusia han amplificado la crisis migratoria desde el 30 de julio.

"Mantenemos la atención plena antes, durante y después del 15 de agosto, porque esta es la fecha que se ha mencionado en redes sociales como un posible nuevo intento de cruzar la frontera", afirmó el portavoz comunitario de Interior, Guillaume Mercier, en una rueda de prensa.

No obstante, la portavoz de la Comisión Arianna Podestà insistió en que "muchos de los informes que circulan no están verificados" y que existe "un panorama poco claro" sobre lo que ocurre actualmente en la zona, por lo que se mantiene un contacto estrecho con las autoridades españolas y marroquíes.

En su intervención este jueves ante una comisión del Parlamento Europeo, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, sostuvo que estos mensajes sobre lo que podría ocurrir el próximo 15 de agosto es "la prueba palmaria de que Ceuta vive angustiada".

Vivas añadió que no saben si volverá a repetirse una entrada masiva, "porque lo que ha quedado en evidencia es que la frontera es absolutamente vulnerable".