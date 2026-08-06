Gobierno iraquí avisa que aplicará Ley Antiterrorista a milicias que incumplan el desarme

El Ejecutivo instó "a respetar el calendario para las medidas de control de armas posterior al 30 de septiembre de 2026, fecha a partir de la cual cualquier actividad armada fuera del marco del Estado será sancionada conforme a la Ley Antiterrorista", señaló la oficina de prensa del primer ministro iraquí, Ali al Zaidi.

Hasta ahora, el Ejecutivo iraquí no había definido un marco procedimental para el proceso de entrega de armas ni tampoco había propuesto las medidas que tomará el Estado después de finales de septiembre contra las facciones que se nieguen a entregar las armas.

El Gobierno subrayó la importancia de "impedir que el territorio iraquí se utilice como plataforma para lanzar ataques contra países vecinos o para involucrar a Irak en conflictos que no benefician a su pueblo", después de la escalada con Arabia Saudí, quien atacó junto a Estados Unidos objetivos de las milicias iraquíes proiraníes en respuesta a supuestos ataques de estas a instalaciones petroleras saudíes.

Consideró que "quienes incurran en tales conductas cometen un delito que amenaza la seguridad del país y serían considerados delincuentes que deben ser combatidos, de conformidad con las disposiciones constitucionales que prohíben el uso de armas fuera de la autoridad del Estado o la formación de cualquier organización armada ajena a las fuerzas armadas oficiales".

En paralelo, el medio iraquí 'Sabereen', plataforma de propaganda vinculada a las facciones proiraníes de Irak, aseguró que seis regimientos del Comando Norte del Servicio Antiterrorista iraquí "fueron convocados a su cuartel general en Bagdad para realizar operaciones contra los cuarteles generales de grupos armados" en varias provincias del país.

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Por su parte, la Célula de Medios de Seguridad de Irak informó posteriormente que "siguiendo las directrices del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, se ha decidido elevar el nivel de preparación en materia de seguridad y de combate de las fuerzas de seguridad y militares".

El Gobierno iraquí anunció el pasado junio la creación de un comité para desarmar y desvincular milicias de las FMP, amalgama de milicias armadas iraquíes integradas en el aparato del Estado, y consolidar las armas bajo control estatal, fijando finales del próximo mes de septiembre como fecha límite para la entrega de armas.

Algunas facciones, como Asaib Ahl al Haq, anunciaron su disposición a someterse al Estado, mientras otras rechazaron el plan, entre ellas Kataib Hizbulá, que incluso amenazó esta semana con expandir su arsenal.

Las FMP están formadas en su gran mayoría por facciones chiíes (aunque también incluyen grupos suníes y de otras minorías) y entre ellas figuran poderosas milicias alineadas con Irán que formaron en 2023 la agrupación paralela Resistencia Islámica en Irak, que ha atacado posiciones de EE.UU. en Oriente Medio, Israel y países del golfo Pérsico.