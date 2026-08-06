Gremios y Gobierno de Paraguay se reúnen para acordar medidas ante fenómeno de El Niño

La Presidencia de Paraguay indicó en un comunicado que el mandatario encabezó una reunión del Consejo Asesor Agrario, donde se evaluaron las oportunidades que pueden traer las lluvias asociadas a El Niño para el mayor rendimiento de los cultivos, pero también los riesgos por eventuales inundaciones.

"Los productores estamos acostumbrados a lidiar con el clima, que no manejamos, pero la idea es trabajar juntos y anticiparnos a los problemas antes de que ocurran", dijo en una conferencia de prensa el presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, tras participar de la reunión en la residencia presidencial en Asunción, la capital del país.

Por su parte, el presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Daniel Prieto, dijo que el encuentro sirvió para trazar una "estrategia" para que el impacto del fenómeno "sea el menor posible" para el campo paraguayo.

"El Niño trae nuevos desafíos y el trabajar en prevención me parece que es muy acertado", indicó a su tiempo el presidente de la Cámara Paraguay de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), José Berea.

El pasado 15 de julio, el Gobierno de Paraguay anunció que prevé un fenómeno de El Niño de "fuerte intensidad", que se extenderá entre agosto próximo y marzo de 2027, con posibles lluvias intensas y crecidas de sus principales ríos.

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Los productos primarios, como soja, trigo, maíz y semillas, constituyen el principal componente de las ventas externas de Paraguay, al acumular el 42,2 % del monto de las exportaciones entre enero y mayo pasado, según datos del Banco Central de Paraguay (BCP).

La carne y la menudencia bovina representaron el 13,7 % de las exportaciones paraguayas hasta mayo.

El Niño es un fenómeno climático que implica aguas más cálidas de lo normal en el Pacífico, que puede alterar los patrones de lluvia, la temperatura, así como causar sequías y tormentas en distintas regiones del planeta.