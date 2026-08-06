Guatemala reporta un ingreso récord de remesas en julio de 2026

El monto captado en el séptimo mes del año superó en un 4,3 % los 2.366,0 millones de dólares registrados en julio de 2025, e impuso un nuevo récord al rebasar la cifra registrada en marzo pasado (2.441,8 millones de dólares).

Las divisas, enviadas por los migrantes guatemaltecos radicados principalmente en Estados Unidos, mantuvieron una tendencia al alza en los primeros siete meses de 2026, con un incremento acumulado del 6,5 % respecto al mismo período del año anterior.

Entre enero y julio de 2026, el país centroamericano acumuló 15.447,1 millones de dólares en remesas, frente a los 14.493,7 millones reportados en el mismo lapso de 2025.

De acuerdo con cifras oficiales, más de tres millones de guatemaltecos están radicados en Estados Unidos, la mayoría de ellos en condición irregular.

El flujo de remesas beneficia de manera directa a 1,7 millones de hogares y tiene un impacto en la economía de unos siete millones de personas, en su mayoría residentes en zonas rurales con altos índices de pobreza.

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Según estimaciones del banco central, el 60 % de estos recursos se destina al consumo diario, el 30 % a la construcción o mejora de vivienda y el 10 % restante a inversión social.

Las autoridades monetarias prevén que las remesas crezcan un 5 % al cierre de 2026, con lo que alcanzarían unos 26.806,7 millones de dólares.

En 2025, el envío de remesas cerró en una cifra récord anual de 25.530,2 millones de dólares, tras los 21.510,2 millones alcanzados en 2024.