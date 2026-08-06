Heridos dos españoles al tratar de escapar de un control policial en Bulgaria

Esas fuentes indicaron que se sospecha que los ocupantes del coche se negaron a detenerse en el control para evitar un eventual test de consumo de drogas.
Los dos españoles, que viajaban en un vehículo con matrícula de Rumanía, ignoraron el alto en un control de carreteras a unos 66 kilómetros al norte de la frontera con Turquía, en la localidad de Kiten.
El vehículo se dio a la fuga perseguido por coches patrullas y finalmente el conductor perdió el control y se salió de la carretera en una curva, y el coche cayó por un terraplén al río Ropotamo.
Uno de los españoles tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia debido a la gravedad de sus lesiones mientras que el otro presenta múltiples fracturas.