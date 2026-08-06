Heridos dos españoles al tratar de escapar de un control policial en Bulgaria

Sofía, 6 ago (EFE).- Dos ciudadanos españoles han resultado heridos, uno de ellos de gravedad, en la noche del miércoles al jueves al caer al río el coche en el que trataban de escapar de un control policial en el sureste de Bulgaria, a orilla del mar Negro, según han informado a EFE fuente del Ministerio del Interior búlgaro.