Israel habilitará colegios electorales en "zonas operativas" como Gaza, Líbano y Siria

"Se instalarán cientos de centros de votación en unidades y bases. Estamos proporcionando soluciones para que los militares y soldados desplegados en las zonas operativas puedan votar", detalla el comunicado militar, aludiendo pero sin mencionar a los territorios en los que Israel mantiene desplegadas tropas y artillería.

Las fuerzas armadas se preparan para que "todo el personal militar en servicio activo, tanto regular como en la reserva, pueda ejercer su derecho al voto", añade el texto.

El Ejército israelí ha ocupado en el Líbano un área de unos 600 kilómetros cuadrados en el Líbano, en algunos puntos a más de 12 kilómetros de la frontera, donde ha edificado siete nuevas bases y decenas de kilómetros de carreteras, según información publicada la víspera por el diario 'Haaretz', basada en visitas a terreno e imágenes satelitales.

En Gaza, este mismo diario publicó en marzo que Israel había construido, desde el alto el fuego de octubre de 2025, al menos otras siete nuevas bases a lo largo de la denominada 'línea amarilla', además de pavimentar carreteras y erigir más recientemente una nueva barrera de arena ocupando aún más terreno.

Hace unos días, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reiteró que el Ejército israelí no se replegará de la Franja de Gaza hasta que Hamás entregue todas las armas.

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"Me mantengo firme en nuestros intereses de seguridad. No nos retiraremos de nuestras posiciones actuales hasta que Hamás esté completamente desarmado", dijo Netanyahu en un vídeo publicado en sus cuentas oficiales de las rede sociales TikTok y Facebook.