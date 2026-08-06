Israel lanzó el miércoles el mayor número de proyectiles en Líbano desde acuerdo, dice ONU

"Las fuerzas de paz siguen observando violaciones diarias del espacio aéreo libanés y actividades militares sobre el terreno. Los 113 proyectiles lanzados ayer por las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) constituyen la cifra más alta registrada por la FINUL desde el 21 de junio", indicaron los cascos azules en un comunicado.

La guerra en el Líbano estalló el 2 de marzo después de que el grupo chií Hizbulá lanzara ataques contra Israel en respuesta a la ofensiva estadounidense e israelí de finales de febrero contra Irán, y desde entonces más de 4.300 personas han muerto y otro más de un millón han sido desplazadas de sus hogares.

Sin embargo, a mediados de abril se implementó un breve alto el fuego y se iniciaron unas rondas de conversaciones entre los Gobiernos del Líbano e Israel, sin la participación de Hizbulá, que dieron como resultado el acuerdo marco de seguridad del 26 de junio.

La misión de la ONU recordó que la violencia "se mantiene significativamente por debajo de la de meses anteriores", aunque advirtió de que "la situación general sigue siendo frágil", en un momento en el que Israel sigue atacando territorio libanés en medio de la séptima ronda de conversaciones con el Líbano, que se está celebrando en Roma y está mediada por Estados Unidos.

"El diálogo y la coordinación siguen siendo esenciales para la desescalada y fundamentales para restablecer la plena estabilidad en el sur del Líbano", insistió la misión.

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Este jueves, el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud libanés aseguró en un escueto comunicado que ocho civiles resultaron heridos en nuevos ataques israelíes contra el sur del Líbano, esta vez en el municipio meridional de Burj al Shamali.

Además, la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa denunció que el Ejército israelí intensificó sus ataques en las últimas horas, sobre todo en el distrito de Tiro, donde efectuó una serie de bombardeos aéreos y de artillería.

Por su parte, el Ejército israelí aseguró que dos de sus soldados murieron en el sur del Líbano.