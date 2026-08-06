Israel podría expulsar a 16.000 refugiados palestinos de Qalandia, alertan ONG

"La operación en curso en Qalandia suscita serias preocupaciones de que el enfoque implementado en (los campamentos de) Yenín, Tulkarem y Nur Shams se esté extendiendo ahora a otro campo de refugiados", denuncia el comunicado, haciendo alusión a la ocupación militar y la expulsión de la población palestina que Israel mantiene en estos campamentos desde enero de 2025.

Al igual que el de Qalandia, a lo largo de toda Cisjordania, existen estos llamados campamentos, en realidad áreas urbanas bastante precarias con viviendas de cemento y callejuelas sinuosas que fueron levantados por la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA) tras el desplazamiento de población palestina que tuvo que huir o fue expulsada de lo que hoy es Israel a consecuencia de la guerra de 1948, la primera guerra árabe-israelí.

"Lo que comenzó como operaciones militares se ha convertido en un desplazamiento prolongado y una transformación permanente de campos de refugiados enteros", añade el texto, en el que las ONG matizan que "el desplazamiento prolongado, la destrucción generalizada de infraestructura civil y el desalojo efectivo de campamentos de refugiados completos" constituyen graves violaciones del derecho internacional humanitario.

Al menos otras cuatro personas resultaron heridas hoy en un ataque de las fuerzas israelíes en Qalandia, informó en un nuevo comunicado la Media Luna Roja Palestina, mientras que al menos 60 palestinos han sido interrogados o detenidos.

El temor a que Israel reproduzca el daño causado en los campamentos del norte de Cisjordania -donde unos 40.000 palestinos no pueden volver a sus casas y muchas han sido destruidas- se debe también a las declaraciones recientes por parte del ministro israelí de Defensa, Israel Katz.

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Katz anunció la semana pasada que había ordenado a las fuerzas armadas que se preparasen para tomar el control de otro campo de refugiados en Cisjordania y desplazar a sus residentes, a modo de represalia tras la muerte de dos soldados israelíes que hostigaron a palestinos de la aldea de Tell, en Nablus.

Las ONG -entre las firmantes se encuentran ACRI, Yesh Din, HaMoked, Gisha, Médicos por los Derechos Humanos Israel o Ir Amim- demandan a las misiones diplomáticas en Israel que soliciten aclaraciones "inmediatas" a las autoridades sobre "los objetivos, el alcance y la duración" prevista de la incursión militar, expresen una clara oposición al desplazamiento forzoso de personas y a "replicar" el modelo Yenín, Tulkarm y Nur Shams en Qalandia o en cualquier otro campamento.